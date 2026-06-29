Найкращий OLED-телевізор Samsung для більшості: яка модель здивувала під час тестів (фото)

Компанія Samsung нещодавно представила преміальний OLED-телевізор S95H, який може похвалитися одним з найяскравіших дисплеїв на ринку.

Враженнями від тестування телевізора Samsung S95H поділилася оглядачка техніки Кейт Козуч у статті для видання Tom's Guide.

Що показали тести

Samsung S95H Фото: tomsguide.com

Лабораторні випробування показали, що Samsung S95H має найяскравіший OLED-дисплей, який коли-небудь доводилось тестувати команди порталу. Телевізор видав яскравість HDR 2721 ніт, що майже на 30% краще, ніж у його попередника Samsung S95F.

У ході тестування Samsung S95H продемонстрував затримку введення 9,7 мс, а також один з найкращих показників охоплення колірних просторів Rec. 709 та BT. 2020.

Продуктивність

Samsung S95H Фото: tomsguide.com

Козуч вирішила перевірити ігрову продуктивність Samsung S95H, запустивши Marvel's Spider-Man на PS5. Вона відзначила блискучі швидкі сцени та чудову контрастність навколишнього середовища. Попри незначні артефакти під час хаотичних сцен, загалом рух був дуже плавним.

Відео дня

Експертка попередила, що Samsung S95H не підтримує Dolby Vision. Проте його власна яскравість цілком компенсує цей недолік.

Аудіо

Samsung S95H отримав досить непогану вбудовану аудіосистему, проте вона має фізичні обмеження. Корпус телевізора не такий просторий, як колонка, що негативно впливає на якість звуку, коли справа доходить до глибоких басів.

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Козуч похвалила чіткість вокалу та якісне відтворення діалогів під час тихих сцен. Тим не менш, щоб звук відповідав флагманському дисплею, авторка рекомендує придбати високоякісний саундбар.

Інтерфейс

Інтерфейс Samsung S95H Фото: tomsguide.com

Samsung S95H працює на базі Samsung One UI TV. Козуч вказала на низку покращень, як от панель навігації у верхній частині екрана, що значно полегшує пошук програм та налаштувань.

Ще однією перевагою став вбудований Art Store, який надає доступ до величезної бібліотеки творів мистецтва. Ці картини можуть відображатися на дисплеї телевізора, коли він вимкнений, доповнюючи інтер’єр.

Пульт

Пульт Samsung S95H Фото: tomsguide.com

Пульт, який йде в комплекті, виявився єдиним суттєвим недоліком Samsung S95H. На думку експертки, цей пульт здається напрочуд дешевим на тлі флагманського телевізора. Зокрема, в ньому повністю відсутнє підсвічування, що може бути проблемою у темряві.

Висновки

У підсумку Козуч зазначила, що Samsung S95H є ідеальним варіантом для тих, хто шукає високоякісний OLED-телевізор для сонячного приміщення. Висока яскравість та панель Glare Free роблять його універсальним як для фільмів, так і для ігор. S95H має кілька гідних конкурентів, таких як LG G6 OLED, проте для більшості людей це найкращий телевізор, який можна купити у 2026 році.

Ціна Samsung S95H 55 дюймів в Україні — 99 999 грн.

Ціна Samsung S95H 65 дюймів в Україні — 134 999 грн.

Ціна Samsung S95H 77 дюймів в Україні — 185 999 грн.

Нагадаємо, Sony BRAVIA XR8B вважається одним із найбільш збалансованих OLED-телевізорів у верхньому ціновому сегменті.

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