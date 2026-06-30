Какой телевизор Samsung купить: 5 лучших вариантов на любой бюджет (фото)

Компания Samsung не только лидирует в сегменте топовых OLED-телевизоров, но и предлагает недорогие модели с приличными характеристиками.

Чтобы помочь определиться с покупкой, обозреватель электроники Джеймс Дэвидсон отобрал 5 лучших телевизоров Samsung в разных ценовых сегментах. Подробнее о каждой из моделей он рассказал в статье для TechRadar.

Лучший телевизор Samsung в целом

Samsung S90F Фото: Business Insider

Samsung S90F обеспечивает исключительное качество изображения в своей ценовой категории, превосходя по яркости своего предшественника S90D. Его обновленный процессор Samsung NQ4 AI Gen3 обеспечивает более плавное масштабирование, более яркую детализацию теней и более естественные трехмерные цвета.

Стоит отметить, что речь идет именно о 65-дюймовом Samsung S90F, ведь в этой модели используется панель QD-OLED. В ходе тестирования телевизор достиг яркости до 1500 нит. Антибликовое покрытие отсутствует, однако блики можно контролировать.

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Для геймеров предусмотрены четыре порта HDMI 2.1, поддерживающие 4K 144 Гц с VRR, AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync (посредством обновления) и сверхнизкую задержку ввода — 9,2 мс. Также поддерживаются HDR10, HLG и HDR10+, хотя Dolby Vision недоступен.

Характеристики Samsung S90F:

размер экрана — 55, 65, 77 или 83 дюйма;

разрешение — 4K;

тип панели — QD-OLED;

операционная система — Tizen;

HDR — HDR10+, HDR10, HLG.

Лучший премиальный телевизор Samsung

Samsung S95F Фото: cnet.com

Флагманский OLED-телевизор Samsung S95F оснащен дисплеем второго поколения Glare Free, который не только уменьшает блики в ярко освещенных помещениях, но и улучшает контрастность по сравнению с версией первого поколения.

Samsung S95F отличается насыщенными цветами, четкими деталями, а также яркостью до 2388 нит. Изображение хорошо смотрится как в светлых, так и в тёмных областях, а улучшения на основе искусственного интеллекта, такие как Real Depth Enhancer, добавляют реалистичных текстур.

Этот флагман также является отличным выбором для игр. Он поддерживает разрешение 4K при частоте 165 Гц, VRR с AMD FreeSync Premium Pro, ALLM и HDR10+ через четыре порта HDMI 2.1 с сверхнизкой задержкой ввода. Samsung Game Hub также объединяет все игровые функции и облачные сервисы в одном месте.

Характеристики Samsung S95F:

размер экрана — 55, 65, 77 или 83 дюйма;

разрешение — 4K;

тип панели — QD-OLED;

операционная система — Tizen;

HDR — HLG, HDR10, HDR10+.

Лучший бюджетный телевизор Samsung

Samsung Q60D Фото: TechRadar

Samsung Q60D предлагает лучшее соотношение цены и качества в линейке телевизоров Samsung 2024 года. Среди его преимуществ — яркая QLED-панель, приличный набор интеллектуальных функций, возможности облачных игр и привлекательный дизайн.

Эксперт отметил четкость деталей и текстур, даже по сравнению с более премиальными телевизорами Samsung. Кроме того, Q60D продемонстрировал удивительно насыщенные цвета, сохраняя при этом естественность. Уровень черного и контрастность также были относительно стабильными благодаря технологии Dual LED Q60D

Игровые возможности Samsung Q60D довольно ограничены. Он не поддерживает 4K 120 Гц и VRR, однако доступны функция ALLM и облачные игры от Xbox, Luna и других сервисов. Преимуществом данной модели является сверхнизкая задержка ввода — 9,6 мс.

Характеристики Samsung Q60D:

размер экрана — 32, 43, 50, 55, 65, 75, 85 дюймов;

разрешение — 4K;

тип панели — светодиодная;

операционная система — Tizen;

HDR — HDR10, HLG, HDR10+.

Лучший телевизор Samsung среднего класса

Samsung QN80F Фото: TechRadar

Samsung QN80F отличается хорошим соотношением производительности, функциональности и стоимости. Он может похвастаться повышенной яркостью по сравнению с QN80D и хорошей общей контрастностью для Mini-LED-телевизора среднего ценового диапазона.

Эксперт предупреждает, что отсутствие антибликового покрытия на дисплее Samsung QN80F может создавать проблемы в ярко освещенных помещениях, а угловой обзор менее стабилен, чем у моделей более высокого класса.

При этом все четыре порта HDMI 2.1 поддерживают разрешение 4K при частоте 144 Гц, VRR и ALLM. Также имеется Samsung Game Hub, который объединяет функции консольных и облачных игр в одном месте. В сочетании с низкой задержкой ввода это делает Samsung QN80F отличным выбором для динамичных игр.

Характеристики

размер экрана — 50, 55, 65, 75, 85, 100 дюймов;

разрешение — 4K;

тип панели — QLED + Mini-LED;

операционная система — Tizen;

HDR — HLG, HDR10, HDR10+.

Лучший бюджетный OLED-телевизор Samsung

Samsung S85F Фото: TechRadar

Samsung S85F — это модель начального уровня в линейке Samsung 2025 года, однако она значительно превосходит конкурентов по качеству изображения и функционалу. Этот телевизор не может похвастаться такой же яркостью, как S90F или S95F, однако он по-прежнему обладает всеми преимуществами OLED-дисплея.

Экран Samsung S85F обеспечивает классическую контрастность и цветопередачу OLED. В то же время Дэвидсон предупреждает, что глянцевое покрытие панели может создавать проблемы в ярко освещенных помещениях.

Samsung S85F также хорошо подходит для игр благодаря четырём портам HDMI 2.1 с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц, технологиям FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, а также сверхнизкой задержке ввода — 9,4 мс.

Характеристики Samsung S85F:

размер экрана — 55, 65, 77, 83 дюйма;

разрешение — 4K;

тип панели — OLED;

операционная система — Tizen;

HDR — HDR10+, HDR10, HLG.

Напомним, эксперты порекомендовали недооцененный OLED-телевизор Sony.

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