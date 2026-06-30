Який телевізор Samsung купити: 5 найкращих варіантів на будь-який бюджет (фото)

Компанія Samsung не лише лідирує, коли йдеться про топові OLED-телевізори, але й пропонує недорогі моделі з пристойними характеристиками.

Щоб допомогти визначити з покупкою, оглядач техніки Джеймс Девідсон підібрав 5 найкращих телевізорів Samsung у різних цінових сегментах. Детальніше про кожну з моделей він розповів у статті для TechRadar.

Найкращий телевізор Samsung загалом

Samsung S90F Фото: Business Insider

Samsung S90F забезпечує виняткову якість зображення за свою ціну, перевершуючи за яскравістю свого попередника S90D. Його оновлений процесор Samsung NQ4 AI Gen3 забезпечує чистіше масштабування, яскравішу деталізацію тіней та природніші тривимірні кольори.

Варто зазначити, що йдеться саме про 65-дюймовий Samsung S90F, адже ця модель використовує панель QD-OLED. В ході тестування телевізор досягнув яскравості до 1500 ніт. Антиблікове покриття відсутнє, проте відблиски можна контролювати.

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Для геймерів є чотири порти HDMI 2.1, які підтримують 4K 144 Гц з VRR, AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync (через оновлення) та наднизьку затримку введення 9,2 мс. Також підтримуються HDR10, HLG та HDR10+, хоча Dolby Vision недоступний.

Характеристики Samsung S90F:

розмір екрана — 55, 65, 77 або 83 дюйми;

роздільна здатність — 4K;

тип панелі — QD-OLED;

операційна система – Tizen;

HDR — HDR10+, HDR10, HLG.

Найкращий преміальний телевізор Samsung

Samsung S95F Фото: cnet.com

Флагманський OLED-телевізор Samsung S95F отримав дисплей другого покоління Glare Free, який не тільки зменшує відблиски в яскраво освітлених приміщеннях, але й покращує контрастність порівняно з версією першого покоління.

Samsung S95F пропонує насичені кольори, чіткі деталі, а також яскравість до 2388 ніт. Зображення добре виглядає як у світлих, так і в темних ділянках, а покращення на базі штучного інтелекту, такі як Real Depth Enhancer, додають реалістичних текстур.

Цей флагман також є чудовий варіантом для ігор. Він підтримує роздільну здатність 4K на 165 Гц, VRR з AMD FreeSync Premium Pro, ALLM та HDR10+ через чотири порти HDMI 2.1 з наднизькою затримкою введення. Samsung Game Hub також об'єднує всі ігрові функції та хмарні сервіси в одному місці.

Характеристики Samsung S95F:

розмір екрана — 55, 65, 77 або 83 дюйми;

роздільна здатність — 4K;

тип панелі — QD-OLED;

операційна система — Tizen;

HDR — HLG, HDR10, HDR10+.

Найкращий бюджетний телевізор Samsung

Samsung Q60D Фото: TechRadar

Samsung Q60D пропонує найкраще співвідношення ціни та якості у в лінійці телевізорів Samsung 2024 року. Серед його переваг – яскрава QLED-панель, пристойний набір інтелектуальних функцій, можливості хмарних ігор та привабливий дизайн.

Експерт відзначив чіткі деталі та текстури, навіть порівняно з більш преміальними телевізорами Samsung. Окрім того, Q60D продемонстрував напрочуд насичені кольори, водночас зберігаючи природність. Рівень чорного та контрастність також були відносно стабільними завдяки технології Dual LED Q60D

Ігрові функції Samsung Q60D досить обмежені. Він не підтримує 4K 120 Гц або VRR, проте доступна функція ALLM та хмарні ігри від Xbox, Luna та інших. Перевагою даної моделі є наднизька затримка введення 9,6 мс.

Характеристики Samsung Q60D:

розмір екрана — 32, 43, 50, 55, 65, 75, 85 дюймів;

роздільна здатність — 4K;

тип панелі — світлодіодна;

операційна система — Tizen;

HDR — HDR10, HLG, HDR10+.

Найкращий телевізор Samsung середнього класу

Samsung QN80F Фото: TechRadar

Samsung QN80F зберігає хороший баланс продуктивності, функцій та вартості. Він може похвалитися підвищеною яскравістю порівняно з QN80D та хорошу загальну контрастність, як для Mini-LED-телевізора середнього цінового діапазону.

Експерт попереджає, що відсутність антибілкового покриття на дисплеї Samsung QN80F може бути проблемою у яскраво освітлених кімнатах, а позаосьовий огляд менш стабільний, ніж у моделей вищого класу.

Натомість усі чотири порти HDMI 2.1 підтримують 4K на 144 Гц, VRR та ALLM. Також є Samsung Game Hub, який об'єднує функції консольних та хмарних ігор в одному місці. Разом із низькою затримкою введення це робить Samsung QN80F чудовим вибором для динамічних ігор.

Характеристики

розмір екрана — 50, 55, 65, 75, 85, 100 дюймів;

роздільна здатність — 4K;

тип панелі — QLED + Mini-LED;

операційна система — Tizen;

HDR — HLG, HDR10, HDR10+.

Найкращий бюджетний OLED-телевізор Samsung

Samsung S85F Фото: TechRadar

Samsung S85F — це модель початкового рівня в лінійці Samsung 2025 року, проте вона значно перевершує конкурентів за якістю зображення та функціоналу. Цей телевізор не може похвалитися такою ж яскравістю, як S90F або S95F, проте він все ще пропонує всі переваги дисплея OLED.

Екран Samsung S85F забезпечує класичну OLED-контрастність і кольори. Водночас Девідсон попереджає, що глянцеве покриття панелі може бути проблематичним у яскраво освітлених приміщеннях.

Samsung S85F також добре підходить для ігор завдяки чотирьом портам HDMI 2.1 з роздільною здатністю 4K 120 Гц, FreeSync Premium, Nvidia G-Sync та наднизькій затримці введення 9,4 мс.

Характеристики Samsung S85F:

розмір екрана — 55, 65, 77, 83 дюйми;

роздільна здатність — 4K;

тип панелі — OLED;

операційна система – Tizen;

HDR — HDR10+, HDR10, HLG.

Нагадаємо, експерти порадили недооцінений OLED-телевізор Sony.

Фокус також писав про найкращі 50-дюймові телевізори 2026 року.