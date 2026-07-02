Эксперт посоветовал телевизор LG на 2026 год: какая модель удивила во время тестов (фото)
Флагманский OLED-телевизор LG C6 обеспечивает более яркое изображение, чем его предшественник LG C5, а также имеет несколько настроек в меню, которые позволяют максимально использовать возможности дисплея.
Обозреватель техники Тейлор Клемонс решил проверить возможности 65-дюймового телевизора LG C6, в частности, проведя тесты на цветопередачу, контрастность и яркость. Результатами тестирования эксперт поделился в статье для ZDNET.
Первый взгляд на LG C6
LG C6 получил невероятно тонкий экран толщиной ¼ дюйма. Семь предустановленных режимов изображения позволяют быстро изменять настройки в соответствии с конкретными медиафайлами. Пользователи, предпочитающие ручную калибровку изображения, могут воспользоваться расширенными настройками.
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Что касается звука, LG C6 предлагает режимы "ИИ", "Стандартный" и "Четкость голоса". Кроме того, звук можно немного настроить, указав, установлен ли телевизор на подставке или на стене, а также тип используемого динамика.
Качество изображения LG C6
По словам Клемонса, LG C6 продемонстрировал одни из самых ярких цветов, которые ему приходилось видеть во время тестирования OLED-дисплеев в лаборатории. Новый дисплей также продемонстрировал лучшую контрастность, контролируя растекание цветов и размытие подсветки.
Режимы "Cinema Home" и "Filmmaker" придают изображению теплый оттенок, чтобы создать иллюзию более насыщенных цветов и воссоздать ретро-эстетику, которая теряется в старых фильмах при масштабировании до разрешения 4K.
Режимы "Standard", "Vivid" и "Game Optimizer" используют собственный цветовой спектр телевизора LG C6 для получения более сбалансированного изображения, что наиболее заметно в черно-белых материалах.
Тесты также показали, что LG C6 легко справляется с консольными играми, предлагая специальный режим изображения Game Optimizer, который автоматически сокращает задержку ввода и использует технологию Nvidia G-Sync VRR для плавного воспроизведения движений в различных жанрах.
Клемонс отметил, что задержка практически отсутствует, а синхронизация звука и видео практически идеальна, что было особенно заметно во время игры в Persona 5 Dancing in Starlight. При этом ему не пришлось настраивать задержку в игре.
Выводы
В итоге автор отметил, что LG C6 действительно поразил его во время тестирования своей точностью цветопередачи, контрастностью, а также улучшенным контролем над размытием. Телевизор доступен с диагональю экрана от 42 до 83 дюймов. Единственным существенным недостатком LG C6 является его стоимость.
- Цена телевизора LG C6 OLED с диагональю 65 дюймов — 2700 долларов (около 120 977 грн).
Напомним, недавно вышел премиальный OLED-телевизор Samsung S95H.
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