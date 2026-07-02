Експерт порадив телевізор LG на 2026 рік: яка модель здивувала під час тестів (фото)

Флагманський OLED-телевізор LG C6 забезпечує яскравіше зображення, ніж його попередник LG C5, а також має кілька налаштувань меню, які дозволяють отримати максимум від дисплея.

Оглядач техніки Тейлор Клемонс вирішив випробували можливості 65-дюймового LG C6, зокрема провівши тести на колір, контрастність та яскравість. Результатами тестування експерт поділився у статті для ZDNET.

Перший погляд на LG C6

LG C6 отримав неймовірно тонкий екран товщиною ¼ дюйма. Сім попередньо встановлених режимів зображення дозволяють швидко змінювати налаштування відповідно до конкретних медіафайлів. Користувачі, які віддають перевагу ручному калібруванню зображення, можуть скористатися розширеними налаштуваннями.

Опитування Телевізорам яких брендів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Samsung LG Hisense TCL Sony Phillips Ergo Голосувати

Що стосується звуку, LG C6 пропонує режими "ШІ", "Стандартний" та "Чіткість голосу". Окрім того, звук можна трохи налаштувати, вказавши, чи телевізор встановлено на підставці, чи на стіні, а також тип динаміка, який ви використовується.

Відео дня

Якість зображення LG C6

За словами Клемонса, LG C6 показав одні з найяскравіших кольорів, які йому доводилось бачити під час тестування OLED-дисплеїв в лабораторії. Новий дисплей також продемонстрував кращу контрастність, контролюючи розтікання кольорів та розмиття підсвічування.

LG C6 Фото: zdnet.com

Режими Cinema Home" та "Filmmaker" додають зображенню теплий відтінок, щоб створити ілюзію більш насичених кольорів та відтворити ретро-естетику, яка втрачається у старих фільмах під час масштабування до роздільної здатності 4K.

Режими "Standard", "Vivid" та "Game Optimizer" використовують власний колірний спектр телевізора LG C6 для отримання більш збалансованого зображення, що найбільш помітно у чорно-білих матеріалах.

LG C6 Фото: TechRadar

Тести також показали, що LG C6 легко справляється з консольними іграми, пропонуючи спеціальний режим зображення Game Optimizer, який автоматично зменшує затримку введення та використовує Nvidia G-Sync VRR для плавного відтворення рухів у різних жанрах.

Клемонс зауважив, що затримка введення практично відсутня, з майже ідеальною синхронізацією звуку та відео, що було найбільш помітно під час гри в Persona 5 Dancing in Starlight. При цьому йому не довелося вдаватися до налаштування затримки в грі.

Висновки

У підсумку автор зазначив, що LG C6 справді вразив його під час тестування своєю точністю кольору, контрастністю, а також покращеним контролем над розмиттям. Телевізор доступний з розміром екрана від 42 до 83 дюймів. Єдиним суттєвим недоліком LG C6 є його вартість.

Ціна LG C6 OLED 65 дюймів — 2700 доларів (близько 120 977 грн).

Нагадаємо, нещодавно вийшов преміальний OLED-телевізор Samsung S95H.

Фокус також писав про недооцінений OLED-телевізор від компанії Sony.