Лучшие 75-дюймовые телевизоры: топ-5 моделей с большим экраном на 2026 год (фото)

Большие телевизоры, в том числе 75-дюймовые, позволяют с комфортом смотреть любимые фильмы и телепередачи на большем расстоянии от экрана, а также часто отличаются повышенной яркостью, больше портов и более высокую частоту обновления для игр по сравнению с меньшими моделями.

Опробовав ряд современных 75-дюймовых телевизоров, обозреватель техники Джеймс Фрю выделил 5 лучших моделей 2026 года в своей статье для Tom's Guide.

LG C5

LG C5 Фото: tomsguide.com

LG C5 возглавляет рейтинг лучших 75-дюймовых телевизоров 2026 года. Стоит уточнить, что LG выпускает нестандартные размеры, поэтому в данном случае речь идет о 77-дюймовой модели. Хотя LG C5 уже не является флагманом, он по-прежнему обладает превосходными характеристиками.

LG C5 обеспечивает яркие, точные и насыщенные цвета, а также высокий уровень контрастности. Частота обновления 120 Гц означает, что он хорошо справляется с динамичными сценами в фильмах и телешоу. Кроме того, это важно для геймеров.

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Для подключения консоли или игрового ПК LG C5 оснащён четырьмя портами HDMI. Единственным существенным недостатком данной модели эксперт считает пульт дистанционного управления, который не соответствует уровню премиального телевизора.

Характеристики LG C5:

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;

частота обновления — 120 Гц;

программное обеспечение — webOS 25;

порты — 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0 (тип A).

Hisense QD7

Hisense QD7 Фото: tomsguide.com

Hisense QD7 получил звание лучшего бюджетного 75-дюймового телевизора 2026 года. Он может похвастаться отличной цветопередачей и контрастностью. Это стало возможным благодаря технологии QLED, в которой используются кристаллы квантовых точек, поглощающие часть подсветки и излучающие её в виде зелёного и красного света.

Благодаря этой технологии Hisense QD7 отлично подходит для просмотра спортивных событий в прямом эфире, поскольку одна половина поля часто находится на солнце, а другая — в тени. В то же время придется смириться с относительно низкой частотой обновления 60 Гц и не самой лучшей операционной системой.

Характеристики Hisense QD7:

разрешение — 3840 x 2160 HDR;

HDR — Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, HDR10, HDR10+, HLG, HDR10+ Adaptive;

частота обновления — 60 Гц;

программное обеспечение — Amazon Fire TV;

порты — 4x HDMI 2.0 (один из них с eARC), 2x USB 2.0 (тип A).

TCL QM7K

TCL QM7K Фото: Future

TCL QM7K стоит дороже, чем Hisense QD7, однако его по-прежнему можно отнести к бюджетным телевизорам. Его ключевым преимуществом перед конкурентом является более совершенная операционная система, которая включает доступ к искусственному интеллекту Gemini.

Несмотря на доступную цену, TCL QM7K хорошо справляется с глубокими черными оттенками в мрачных фильмах и превосходно передает цвета, что особенно заметно при просмотре мультфильмов. Благодаря частоте обновления 144 Гц TCL QM7K также не допускает размытия изображения во время динамичных сцен.

Характеристики TCL QM7K:

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота обновления — 144 Гц;

программное обеспечение — Google TV;

порты — 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 2 USB.

Hisense U75QG

Hisense U75QG Фото: TechRadar

Геймерам эксперт рекомендует Hisense U75QG. Этот телевизор предлагает редкое для своей ценовой категории сочетание функций, таких как четыре порта HDMI 2.1, частота обновления 165 Гц и антибликовое покрытие.

Что касается качества изображения, Hisense U75QG в четыре раза ярче, чем TCL QM7K в режиме HDR, и в четыре раза ярче, чем Hisense QD7 в режиме SDR. Кроме того, цвета на дисплее выглядят насыщенно даже в таких темных фильмах, как "Бегущий по лезвию 2049".

Характеристики Hisense U75QG:

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота обновления — 165 Гц;

программное обеспечение — Google TV;

порты — 4x HDMI 2.1, 1x USB 3.0 (тип A), 1x USB 2.0 (тип A).

Hisense U8QG

Hisense U8QG Фото: Tom's Guide

Hisense U8QG нельзя назвать дешевым, однако по своим характеристикам он однозначно превосходит свою цену. По словам эксперта, это лучший 75-дюймовый телевизор для ярко освещенных комнат. В ходе лабораторных тестов U8QG превзошёл по яркости все вышеупомянутые модели.

Отдельно автор отметил звук Hisense U8QG. Телевизор оснащен аудиосистемой мощностью 72 Вт с 4 каналами 1.20, а также функцией искусственного интеллекта (AI Sound), которая усиливает человеческие голоса и звуковые эффекты.

Телевизор также порадовал частотой обновления 165 Гц, однако геймерам стоит учитывать, что у него всего три порта HDMI 2.1

Характеристики Hisense U8QG:

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HDR 10+, HDR10+ Adaptive, HLG;

частота обновления — 165 Гц;

программное обеспечение — Google TV;

порты — 3x HDMI 2.1, 1x USB 3.0 (тип A), 1x USB 2.0 (тип A).

Напомним, что телевизор LG C6 обеспечивает исключительно яркое изображение и обладает другими премиальными функциями.

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