Найкращі 75-дюймові телевізори: топ 5 моделей з великим екраном на 2026 рік (фото)

Великі телевізори, в тому числі 75-дюймові, дозволяють комфортно дивитися улюблені фільми та телепрограми на більшій відстані від екрана, а також часто мають покращену яскравість, більше портів та вищу частоту оновлення для ігор порівняно з меншими моделями.

Випробувавши низку сучасних 75-дюймових телевізорів, оглядач техніки Джеймс Фрю виділив 5 найкращих варіантів на 2026 рік у своїй статті для Tom's Guide.

LG C5

LG C5 Фото: tomsguide.com

LG C5 очолює рейтинг найкращих 75-дюймових телевізорів 2026 року. Варто уточнити, що LG випускає нестандартні розміри, тож у даному випадку йдеться про 77-дюймову модель. Хоча LG C5 вже не є флагманом, він досі пропонує чудові характеристики.

LG C5 забезпечує яскраві, точні та насичені кольори, а також високий рівень контрастності. Частота оновлення 120 Гц означає, що він добре справляється з динамічними діями у фільмах і телешоу. Окрім того, це важливо для геймерів.

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Для підключення консолі або ігрового ПК LG C5 має чотири порти HDMI. Єдиним суттєвим недоліком даної моделі експерт вважає пульт дистанційного керування, який не відповідає преміальному телевізору.

Характеристики LG C5:

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;

частота оновлення — 120 Гц;

програмне забезпечення — webOS 25;

порти — 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0 (тип A).

Hisense QD7

Hisense QD7 Фото: tomsguide.com

Hisense QD7 отримав звання найкращого бюджетного 75-дюймового телевізора 2026 року. Він може похвалитися відмінною обробкою кольорів та контрастності. Це стало можливим завдяки технології QLED, яка використовує кристали квантових точок, що поглинають частину підсвічування та перевипромінюють його у вигляді зеленого та червоного світла.

Завдяки цій технології Hisense QD7 чудово підходить для перегляду спортивних подій у прямому ефірі, оскільки одна половина поля часто знаходиться на сонці, а інша – в тіні. Водночас доведеться змиритися з відносно повільною частотою оновлення 60 Гц та не найкращою операційною системою.

Характеристики Hisense QD7:

роздільна здатність — 3840 x 2160HDR;

HDR — Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, HDR10, HDR10+, HLG, HDR10+ Adaptive;

частота оновлення — 60 Гц;

програмне забезпечення — Amazon Fire TV;

порти — 4x HDMI 2.0 (один з eARC HDMI), 2x USB 2.0 (тип A).

TCL QM7K

TCL QM7K Фото: Future

TCL QM7K коштує дорожче за Hisense QD7, проте його все ще можна віднести до бюджетних телевізорів. Його ключовою перевагою перед конкурентом є краща операційна система, яка включає доступ до штучного інтелекту Gemini.

Попри доступну ціну, TCL QM7K добре справляється з глибокими чорними кольорами у похмурих фільмах та чудово передає кольори, що особливо помітно під час перегляду мультфільмів. Завдяки частоті оновлення 144 Гц TCL QM7K також не допускає розмиття під час динамічних сцен.

Характеристики TCL QM7K:

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота оновлення — 144 Гц;

програмне забезпечення — Google TV;

порти — 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 2 USB.

Hisense U75QG

Hisense U75QG Фото: TechRadar

Для геймерів експерт рекомендує Hisense U75QG. Цей телевізор пропонує рідкісне поєднання функцій за свою ціну, як от чотири порти HDMI 2.1, частота оновлення 165 Гц та антиблікове покриття.

Що стосується якості зображення, Hisense U75QG у чотири рази яскравіший за TCL QM7K у HDR і в чотири рази яскравіший за Hisense QD7 у SDR. Окрім того, кольори на дисплеї виглядають насичено навіть у таких темних фільмах, як "Той, що біжить по лезу 2049".

Характеристики Hisense U75QG:

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота оновлення — 165 Гц;

програмне забезпечення — Google TV;

порти — 4x HDMI 2.1, 1x USB 3.0 (тип A), 1x USB 2.0 (тип A).

Hisense U8QG

Hisense U8QG Фото: Tom's Guide

Hisense U8QG не можна назвати дешевим, проте він однозначно перевершує свою ціну за характеристиками. За словами експерта, це найкращий 75-дюймовий телевізор для яскраво освітлених кімнат. В ході лабораторних тестів U8QG перевершив за яскравістю всі вищезгадані моделі.

Окремо автор відзначив звук Hisense U8QG. Телевізор використовує аудіосистему потужністю 72 Вт з 4 каналами 1.20, а також функцію штучного інтелекту (AI Sound), яка підсилює людські голоси та звукові ефекти.

Телевізор також порадував частотою оновлення 165 Гц, однак геймерам варто враховувати, що він має лише три порти HDMI 2.1

Характеристики Hisense U8QG:

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HDR 10+, HDR10+ Adaptive, HLG;

частота оновлення — 165 Гц;

програмне забезпечення — Google TV;

порти — 3x HDMI 2.1, 1x USB 3.0 (тип A), 1x USB 2.0 (тип A).

Нагадаємо, телевізор LG C6 пропонує надзвичайно яскраве зображення та інші преміальні функції.

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