Samsung против LG: какой OLED-телевизор оказался лучшим в ходе тестирования (фото)

Samsung S95F и LG G6 отличаются превосходным качеством изображения и отличными игровыми функциями. В то же время тестирование пролило свет на различия между этими OLED-телевизорами.

Чтобы определить, какой OLED-телевизор лучше, обозреватель техники Джеймс Дэвидсон сравнил LG G6 и Samsung S95F по ряду критериев. Результатами он поделился в статье для TechRadar.

Цвета

Цвета моделей Samsung S95F и LG G6 Фото: Future

По словам Дэвидсона, как Samsung S95F, так и LG G6 обеспечивают чрезвычайно яркое изображение. Приглядевшись повнимательнее, можно заметить, что у G6 цвета более глубокие и насыщенные, что придает изображению более выраженный 3D-эффект, тогда как S95H отдает предпочтение более естественному виду.

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Отдельно эксперт отметил, как каждый телевизор воспроизводил красный цвет. В некоторых сценах модели S95H/S99H делали красные детали слегка оранжевыми, тогда как на G6 они выглядели гораздо более красными.

Відео дня

Цвета моделей Samsung S95F и LG G6 Фото: Future

Что касается лабораторных измерений, S95H продемонстрировал точность цветопередачи 2,2 SDR и охват цветовой гаммы UHDA-P3 на уровне 99,97%, а также 89,3% BT.2020 в режиме HDR, тогда как LG G6 показал точность цветопередачи 2,3 SDR, охват UHDA-P3 99,3% и 83% BT.2020.

Контраст

Сравнение Samsung S95F и LG G6 при дневном свете Фото: Future

Чтобы оценить контрастность LG G6 и Samsung S95F, эксперт попробовал посмотреть фильм "Бэтмен" в режиме Filmmaker в ярко освещенной комнате. В результате LG G6 лучше воспроизвел черные тона с более чёткими текстурами и контрастностью, тогда как картинка на Samsung S95F была гораздо тусклее.

Контрастность Samsung S95F и LG G6 в сумерках Фото: Future

При более приглушённом освещении Samsung S95F обеспечивал заметно более глубокие чёрные цвета. В некоторых случаях они были слишком глубокими, поскольку в них наблюдалось некоторое сжатие чёрного цвета, что приводило к потере деталей в тенях. Зато после переключения в режим Movie оба телевизора обеспечивали насыщенный черный цвет с хорошей детализацией теней даже при ярком освещении.

Яркость

В лабораторных тестах Samsung S95F достиг пиковой яркости HDR 2 739 нит (окно 10 %) в режиме "Filmmaker Mode", а также 449 нит в полноэкранном режиме HDR (окно 100 %). В режиме HDR-воспроизведения видео достигали пиковой яркости 2 751 нит и 450 нит в полноэкранном режиме.

Яркость Samsung S95F и LG G6 Фото: Future

В тех же режимах LG G6 продемонстрировал яркость 3004 нит (10 %) и 451 нит по всему экрану в режиме HDR Filmmaker. В режиме HDR Cinema Home G6 достиг пиковых значений яркости 2207 нит и 365 нит по всему экрану.

Яркость Samsung S95F и LG G6 Фото: Future

В реальных условиях оба телевизора, настроенные на режим Filmmaker Mode, продемонстрировали четкие белые тона с высокой яркостью, но у LG G6 глубина цвета в некоторых участках была немного больше. Samsung S95F обеспечивал более яркое изображение на больших светлых участках, например, на кадрах с заснеженной землей или небом.

Выбор эксперта

Samsung S95F и LG G6 Фото: Future

Тесты показали, что у LG G6 более насыщенные цвета, лучший уровень черного и более яркие светлые тона в условиях яркого освещения. В свою очередь, Samsung S95H продемонстрировал лучшую точность передачи оттенков кожи, лучший баланс контрастности и черных тонов в темном помещении, а также более высокую яркость в полноэкранном режиме.

Дэвидсон подчеркнул, что окончательный выбор между этими двумя телевизорами зависит от приоритетов пользователя. Для тех, кто ищет Dolby Vision HDR, более насыщенные цвета и лучшую контрастность с глубокими уровнями черного в светлой комнате, лучше подойдет LG G6. В свою очередь, Samsung S95H станет лучшим выбором для тех, кто хочет HDR10+ и более точную картинку сразу после покупки в темной комнате. Сам автор отдает предпочтение LG G6.

Напомним, что компания Samsung недавно представила премиальный OLED-телевизор S95H.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил три популярных телевизора Samsung.