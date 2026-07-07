Samsung проти LG: який OLED-телевізор виявився кращим під час тестування (фото)

Samsung S95F та LG G6 пропонують преміальну якість зображення та чудові ігрові функції. Водночас тестування пролило світло на відмінності цих OLED-телевізорів.

Щоб визначити, який OLED-телевізор кращий, оглядач техніки Джеймс Девідсон порівняв LG G6 та Samsung S95F за низкою критеріїв. Результатами він поділився у статті для TechRadar.

Кольори

Кольори Samsung S95F та LG G6 Фото: Future

За словами Девідсона, як Samsung S95F, так і LG G6 забезпечують надзвичайно барвисте зображення. Придивившись ближче, можна побачити, що G6 має глибші, насиченіші кольори, які додають зображенню більш 3D-ефекту, тоді як S95H віддає перевагу більш природньому вигляду.

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Окремо експерт відзначив те, як кожен телевізор відтворював червоний колір. У деяких сценах S95H/S99H робив червоні деталі дещо помаранчевими, тоді як на G6 вони мали набагато більш червоний вигляд.

Відео дня

Кольори Samsung S95F та LG G6 Фото: Future

Що стосується лабораторних вимірювань, S95H продемонстрував точність кольору 2,2 SDR та охоплення колірної гами UHDA-P3 99,97% та 89,3% BT.2020 HDR, тоді як LG G6 видав точність кольору 2,3 SDR, охоплення UHDA-P3 99,3% та 83% BT.2020.

Контраст

Контраст Samsung S95F та LG G6 при світлі Фото: Future

Щоб оцінити контрастність LG G6 та Samsung S95F, експерт спробував переглянути фільм "Бетмен" у режимі Filmmaker у яскраво освітленій кімнаті. В результаті LG G6 краще відтворив чорні тони з чіткішими текстурами та контрастністю, тоді як картинка на Samsung S95F була набагато тьмянішою.

Контраст Samsung S95F та LG G6 у сутінках Фото: Future

При більш приглушеному світлі Samsung S95F забезпечував помітно глибші чорні кольори. У деяких випадках вони були занадто глибокими, оскільки на них спостерігалося деяке стиснення чорного кольору, що призводило до втрати деталей тіней. Натомість після перемикання в режим Movie обидва телевізори забезпечували насичений чорний колір з гарною деталізацією тіней навіть при яскравому освітленні.

Яскравість

У лабораторних тестах Samsung S95F сягнув пікової яскравості HDR 2 739 ніт (вікно 10 %) у режимі "Filmmaker Mode", а також 449 ніт у повноекранному режимі HDR (вікно 100 %). У режимі HDR-відтворення відео досягали пікової яскравості 2 751 ніт і 450 ніт у повноекранному режимі.

Яскравість Samsung S95F та LG G6 Фото: Future

У тих самих режимах LG G6 продемонстрував 3004 ніт (10%) та 451 ніт яскравості на весь екран у режимі HDR Filmmaker. У режимі HDR Cinema Home G6 досяг пікових значень у 2207 ніт та 365 ніт яскравості на весь екран.

Яскравість Samsung S95F та LG G6 Фото: Future

У реальному житті обидва телевізори, налаштовані на режим Filmmaker Mode, показали виразні білі тони з великою яскравістю, але LG G6 мав трохи більшу глибину в деяких ділянках. Samsung S95F забезпечував яскравіше зображення на великих світлих ділянках, наприклад, на кадрах із засніженою землею або небом.

Вибір експерта

Samsung S95F та LG G6 Фото: Future

Тести показали, що LG G6 має насиченіші кольори, кращий рівень чорного та яскравіші світлі тони в яскравіших умовах. Своєю чергою Samsung S95H продемонстрував кращу точність передачі відтінків шкіри, кращий баланс контрастності та чорні тони в темному приміщенні, а також вищу яскравість у повноекранному режимі.

Девідсон наголосив, що остаточний вибір між цими двома телевізорами залежить від пріоритетів користувача. Для тих, хто шукає Dolby Vision HDR, насиченіші кольори та кращу контрастність з глибокими рівнями чорного у світлій кімнаті він, краще підійде LG G6. Натомість Samsung S95H буде кращим вибором для людей, які хочуть HDR10+ та точнішу картинку одразу після покупки в темній кімнаті. Сам автор віддає перевагу LG G6.

Нагадаємо, Samsung нещодавно представила преміальний OLED-телевізор S95H.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв три популярні телевізори Samsung.