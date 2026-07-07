Лучшие 85-дюймовые телевизоры 2026 года: топ-4 модели с большим экраном (фото)

Современные 85-дюймовые телевизоры, как правило, оснащены новейшими телевизионными технологиями, призванными создать эффект кинотеатра дома.

Эксперты портала TechRadar протестировали ряд 85-дюймовых телевизоров и назвали 4 лучшие модели.

LG C5

LG C5 Фото: Future

LG C5 (LG OLED83C5) позиционируется как высококачественный телевизор среднего класса. Его самоизлучающие пиксели OLED устраняют необходимость в подсветке, а новый процессор LG Alpha 9 Gen 8 поддерживает функции искусственного интеллекта.

Эксперты отметили яркие, точные цвета, превосходную контрастность и четкие текстуры. Однако следует учитывать, что у дисплея могут возникать проблемы с бликами в ярко освещенных помещениях, поэтому эта модель лучше подходит для более темных помещений.

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Для геймеров LG C5 предлагает поддержку игр в разрешении 4K с частотой 144 Гц, VRR, ALLM и Dolby Vision, а также быструю реакцию и удобный режим оптимизации игры для уменьшения задержки ввода. Что касается звука, встроенная 2.2-канальная система Dolby Atmos неплоха, однако более требовательным пользователям лучше приобрести саундбар.

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TCL QM6K

TCL QM6K Фото: TechRadar

TCL QM6K — это самый доступный телевизор в линейке Mini-LED от TCL. Несмотря на это, он обеспечивает высокое качество изображения и отличную поддержку игр, что делает его одним из лучших бюджетных вариантов в 2026 году.

Технология Halo Control от TCL обеспечивает насыщенное и более контрастное изображение, сохраняя глубокий и равномерный черный цвет. Однако по яркости QM6K уступает премиальным моделям TCL.

Для игр TCL QM6K поддерживает VRR до 4K 144 Гц (с Nvidia G-Sync и AMD FreeSync) и 288 Гц при разрешении 1080p. Он также поддерживает Dolby Vision IQ и Dolby Atmos, что характерно не для всех бюджетных телевизоров.

TCL C6K

TCL C6K Фото: Future

85-дюймовый TCL C6K оснащен большим Mini-LED-дисплеем, который полностью поддерживает HDR, включая форматы Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 и HLG. В ходе тестирования телевизор продемонстрировал насыщенные цвета, высокую яркость и сбалансированную контрастность.

По словам авторов обзора, TCL C6K превосходит большинство конкурентов с краевой подсветкой, хотя в тёмных сценах некоторые детали в тенях могут пропадать. Качество звука также оставляет желать лучшего, поэтому рекомендуется использовать саундбар.

Благодаря низкой задержке в 13,6 мс при разрешении 4K/60 Гц, а также поддержке 4K 144 Гц, VRR (включая AMD FreeSync Premium), Dolby Vision и ALLM, этот телевизор также является надежным выбором для геймеров.

Hisense U8Q

Hisense U8Q Фото: Tom's Guide

Hisense U8QG превосходит большинство телевизоров среднего класса по яркости. Его OLED-дисплей обеспечивает точную цветопередачу в любых условиях, а покрытие Anti-Reflection Pro эффективно устраняет блики.

Тестирование показало, что Hisense U8QG обеспечивает впечатляющую общую контрастность. При желании можно улучшить качество изображения, воспользовавшись режимами Filmmaker или Theater, особенно когда требуются глубокие черные цвета и минимальное размытие в ярко освещенной комнате.

Для геймеров предусмотрена поддержка HDMI 2.1 с тремя портами для вывода сигнала 4K с частотой 165 Гц, ALLM, специальная игровая панель, отображающая игровую статистику в режиме реального времени, а также низкая задержка ввода — 9,9 мс.

Напомним, что эксперт сравнил OLED-телевизоры Samsung S95F и LG G6.

Фокус также писал о лучших 75-дюймовых телевизорах 2026 года.