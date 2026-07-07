Найкращі 85-дюймові телевізори 2026 року: топ 4 моделі з великим дисплеєм (фото)

Сучасні 85-дюймові телевізори, як правило, оснащені найсучаснішими телевізійними технологіями, покликаними створити ефект кінотеатру вдома.

Експерти порталу TechRadar випробували низку 85-дюймових телевізорів та назвали 4 найкращі моделі.

LG C5

LG C5 Фото: Future

LG C5 (LG OLED83C5) позиціонується як високоякісний телевізор середнього класу. Його самовипромінюючі пікселі OLED усувають потребу в підсвічуванні, а новий процесор LG Alpha 9 Gen 8 підтримує функції штучного інтелекту.

Експерти відзначили яскраві, точні кольори, чудову контрастність і чіткі текстури. Однак варто враховувати, що дисплей може мати проблеми з відблисками в яскраво освітлених кімнатах, тому ця модель краще підходить для темніших приміщень.

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Для геймерів LG C5 пропонує підтримку ігор 4K 144 Гц, VRR, ALLM та Dolby Vision, а також швидку реакцію та зручний режим оптимізації гри для зменшення затримки введення. Що стосується звуку, вбудований 2.2-канальний Dolby Atmos є непоганим, проте більш вимогливим користувачам краще придбати саундбар.

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TCL QM6K

TCL QM6K Фото: TechRadar

TCL QM6K — це найдоступніший телевізор у лінійці Mini-LED від TCL. Попри це, він забезпечує високу якість зображення та чудову підтримку ігор, що робить його одним з найкращих бюджетних варіантів у 2026 році.

Технологія Halo Control від TCL сприяє насиченому та контрастнішому зображенню, зберігаючи глибокий та рівномірний чорний колір. Проте за яскравістю QM6K відстає від преміальних моделей TCL.

Для ігор TCL QM6K пропонує VRR до 4K 144 Гц (з Nvidia G-Sync та AMD FreeSync) та 288 Гц при роздільній здатності 1080p. Він також підтримує Dolby Vision IQ та Dolby Atmos, що притаманно не всім бюджетним телевізорам.

TCL C6K

TCL C6K Фото: Future

85-дюймовий TCL C6K отримав великий Mini-LED дисплей, який повністю підтримує HDR, включаючи формати Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 та HLG. В ході тестування телевізор продемонстрував насичені кольори, високу яскравість та збалансовану контрастність.

За словами авторів огляду, TCL C6K перевершує більшість конкурентів з краєвим освітленням, хоча в темних сценах з'являється деякі деталі тіней можуть зникати. Якість звуку також досить посередня, тож рекомендується додати саундбар.

Завдяки низькій затримці 13,6 мс при 4K/60Hz, а також підтримці 4K 144Hz, VRR (включно з AMD FreeSync Premium), Dolby Vision та ALLM, цей телевізор також є надійним варіантом для геймерів.

Hisense U8Q

Hisense U8Q Фото: Tom's Guide

Hisense U8QG випереджає більшість телевізорів середнього класу за яскравістю. Його OLED-дисплей підтримує точність передачі кольорів у будь-яких умовах, а покриття Anti-Reflection Pro ефективно справляється з відблисками.

Тестування показало, що Hisense U8QG забезпечує вражаючу загальну контрастність. При бажанні можна підсилити якість зображення, використовуючи режими Filmmaker або Theater, особливо коли потрібні глибокі чорні кольори та мінімальне розмиття у яскраво освітленій кімнаті.

Для геймерів є підтримка HDMI 2.1 з трьома портами для входу 4K 165 Гц, ALLM, спеціальна ігрова панель, яка відображає ігрову статистику в режимі реального часу, а також низька затримка введення 9,9 мс.

Нагадаємо, експерт порівняв OLED-телевізори Samsung S95F та LG G6.

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