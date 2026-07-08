Samsung S95H против S85H: стоит ли переплачивать за более дорогой OLED-телевизор (фото)

Samsung S95H — один из лучших флагманских OLED-телевизоров 2026 года, тогда как Samsung S85H предлагает превосходное качество изображения и удобный функционал по значительно более низкой цене.

Обозреватель техники Майкл Дежарден решил сравнить Samsung S95H и Samsung S85H в реальных условиях. Своими впечатлениями от тестирования он поделился в статье для Tom's Guide.

Дизайн

Samsung S95H Фото: tomsguide.com

Samsung S95H получил матовую металлическую рамку, которая придает ему премиальный вид. Телевизор оснащен культовым дисплеем Samsung Glare Free, который отлично устраняет прямые блики, но ухудшает уровень черного цвета при дневном просмотре из-за рассеивания света.

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Samsung S85H оснащен более старой глянцевой панелью, которая хуже справляется с бликами, однако при средней освещенности в комнате уровни черного выглядят темнее и ближе к тем, которых можно ожидать от OLED-дисплеев. S85H также не может похвастаться широкой металлической рамкой, однако это может быть как минусом, так и плюсом, в зависимости от личных предпочтений.

Відео дня

Samsung S85H Фото: Tom's Guide

Оба OLED-телевизора поставляются с пультом дистанционного управления Samsung Solar Cell. Его литий-ионный аккумулятор, заряжающийся от света, очень удобен, но отсутствие функции подсветки является существенным недостатком.

Пульт Фото: Tom's Guide

Качество изображения

Дежарден провел тестирование телевизоров в режиме Samsung Filmmaker. Тесты показали, что S85H обеспечивает чуть более высокую яркость при воспроизведении SDR-контента, однако эта разница довольно незначительна. Почти во всех остальных важных аспектах S95H показал лучшие результаты.

Samsung S95H Фото: Tom's Guide

Samsung S95H обеспечивает более чем вдвое большую яркость светлых участков в режиме HDR по сравнению с S85H. Благодаря усовершенствованному OLED-дисплею он также охватывает 89 % цветового пространства BT.2020 по сравнению с примерно 73 % у S85H.

Несмотря на это, Samsung S85H по-прежнему остается OLED-телевизором с присущими ему идеальными уровнями черного благодаря затемнению на уровне пикселей. Как и все OLED-телевизоры, он не страдает от чрезмерного светового налёта и не имеет ореолов вокруг сверхярких объектов.

ОС и функции

Интерфейс Samsung S95H

Samsung S95H и Samsung S85H поставляются с обновленной версией интеллектуальной платформы на базе Tizen. Центральное место в новом интерфейсе занимает Samsung Gaming Hub. Также доступны различные функции на базе искусственного интеллекта.

Для геймеров оба телевизора предлагают разрешение 4K/120 Гц, но только S95H может достигать разрешения 4K/165 Гц при подключении игрового оборудования. S95H и S85H также поддерживают стандартную технологию VRR, а также совместимы с G-Sync и FreeSync Premium.

Вердикт

Samsung S85H Фото: Tom's Guide

По словам Дежардена, Samsung S95H — один из лучших OLED-телевизоров, которые ему когда-либо доводилось видеть. Это также одна из самых ярких моделей на рынке, поэтому она хорошо подойдет для хорошо освещенных комнат. В то же время некоторым пользователям может не понравиться смелый дизайн и отображение уровней чёрного при ярком освещении.

В свою очередь, Samsung S85H предлагает аналогичный набор функций, более понятный дизайн и гораздо более низкую цену. Хотя он не может сравниться с S95H по большинству показателей, это по-прежнему очень качественный OLED-телевизор Samsung.

Напомним, ранее эксперт сравнил флагманские OLED-телевизоры Samsung S95F и LG G6.

Фокус также публиковал статью о лучших 85-дюймовых телевизорах 2026 года по результатам тестов.