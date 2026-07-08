Samsung S95H проти S85H: чи варто переплачувати за дорожчий OLED-телевізор (фото)

Samsung S95H є одним з найкращих флагманських OLED-телевізорів 2026 року, тоді як Samsung S85H пропонує чудове зображення та зручний функціонал за значно нижчу ціну.

Оглядач техніки Майкл Дежарден вирішив порівняти Samsung S95H та Samsung S85H у реальному житті. Своїми враженнями від тестування він поділився у статті для Tom's Guide.

Дизайн

Samsung S95H Фото: tomsguide.com

Samsung S95H отримав матову металеву рамку, яка надає йому преміального вигляду. Телевізор оснащений культовим дисплеєм Samsung Glare Free, який чудово усуває прямі відблиски, але погіршіє рівень чорного кольору під час денного перегляду через розсіювання світла.

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Samsung S85H отримав старіший глянцевий дисплей, який гірше справляється з відблисками, проте за середньої кількості освітлення в кімнаті рівні чорного кольору виглядають темнішими та ближчими до тих, яких можна очікувати від OLED-дисплеїв. S85H також не може похвалитися широкою металевою рамкою, проте це може бути як мінусом, так і плюсом, залежно від особистих вподобань.

Відео дня

Samsung S85H Фото: Tom's Guide

Обидва OLED-телевізори постачаються з пультом дистанційного керування Samsung Solar Cell. Його літій-іонний акумулятор, що живиться від світла, дуже зручний, але відсутність функції підсвічування є суттєвим недоліком.

Пульт Фото: Tom's Guide

Якість зображення

Дежарден провів тестування телевізорів у режимі Samsung Filmmaker. Тести показали, що S85H пропонує трохи вищу яскравість під час відображення SDR-контенту, проте ця різниця досить незначна. Майже в усіх інших важливих аспектах S95H показав кращі результати.

Samsung S95H Фото: Tom's Guide

Samsung S95H забезпечує більш ніж вдвічі більшу яскравість світлих ділянок у HDR порівняно з S85H. Завдяки покращеному OLED-дисплею він також охоплює 89% колірного простору BT.2020 порівняно з приблизно 73% у S85H.

Попри це, Samsung S85H все ще є OLED-телевізором з притаманними йому ідеальними рівнями чорного за затемненням на рівні пікселів. Як і всі OLED-телевізори, він не страждає від надмірного світлового нальоту та не має ореолів навколо надяскравих об'єктів.

ОС та функції

Інтерфейс Samsung S95H

Samsung S95H та Samsung S85H постачаються з оновленою версією інтелектуальної платформи на базі Tizen. Чільне місце в новому інтерфейсі займає Samsung Gaming Hub. Також є різноманітні функції на базі штучного інтелекту.

Для геймерів обидва телевізори пропонують роздільну здатність 4K/120 Гц, але лише S95H може досягти роздільної здатності 4K/165 Гц з підключеним ігровим обладнанням. S95H та S85H також підтримують стандартну технологію VRR, сумісність з G-Sync та FreeSync Premium.

Вердикт

Samsung S85H Фото: Tom's Guide

За словами Дежардена, Samsung S95H — це один із найкращих OLED-телевізорів, які я йому коли-небудь доводилося бачити. Це також одна із найяскравіших моделей на ринку, тож вона добре підійде для добре освітлених кімнат. Водночас деяким користувачам може не сподобатись сміливий дизайн та відображення рівнів чорного при яскравому світлі.

Своєю чергою Samsung S85H пропонує схожий набір функцій, більш зрозумілий дизайн та набагато нижчу ціну. Хоча він не може зрівнятися з S95H за більшістю показників, це все ще дуже якісний OLED-телевізор Samsung.

Нагадаємо, раніше експерт порівняв флагманські OLED-телевізори Samsung S95F та LG G6.

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