Лучшие недорогие ноутбуки 2026 года: топ-5 моделей с хорошими характеристиками (фото)
Некоторые бюджетные ноутбуки могут похвастаться дисплеями Full HD, стабильной производительностью, длительным временем автономной работы или обширным набором портов. Более того, за небольшую цену можно найти устройство "2-в-1" с сенсорным экраном.
Для пользователей с ограниченным бюджетом эксперты портала pc varge подобрали 5 недорогих ноутбуков с приличными характеристиками.
Acer Aspire 3 (A315-24P)
Acer Aspire 3 A315-24P работает на базе процессора AMD Ryzen 3 7320U, который обеспечивает стабильную производительность для повседневной работы. Его возможностей вполне достаточно для просмотра веб-страниц, потоковой передачи данных и работы с офисными программами.
Каким ноутбуком вы пользуетесь
В целом Acer Aspire 3 A315-24P ориентирован на студентов и пользователей, которым нужен надёжный и простой в использовании ноутбук. У него пластиковый корпус, однако он достаточно прочный для повседневных поездок и не имеет признаков низкого качества сборки.
Характеристики Acer Aspire 3 (A315-24P):
- дисплей — 15,6 дюйма, FHD (1920×1080), IPS, 60 Гц;
- процессор — AMD Ryzen 3 7320U;
- видеокарта — AMD Radeon 610M;
- оперативная память — 8 ГБ DDR5;
- накопитель — 256 ГБ PCIe Gen 3 SSD;
- ОС — Windows 11 Home;
- вес — 1,78 кг.
Apple MacBook Neo
MacBook Neo позиционируется как самый доступный ноутбук Apple на сегодняшний день. Благодаря процессору A18 Pro он легко справляется с повседневными задачами, такими как просмотр веб-страниц, редактирование фотографий и работа с искусственным интеллектом.
Еще одним преимуществом MacBook Neo является прочный алюминиевый корпус, однако следует учитывать отсутствие подсветки клавиатуры и скромный набор портов.
Характеристики MacBook Neo:
- дисплей — 13-дюймовый Liquid Retina, 2408 × 1506, 218 ppi;
- процессор — Apple A18 Pro;
- оперативная память — 8 ГБ;
- накопитель — SSD на 256 ГБ или 512 ГБ;
- батарея — до 16 часов;
- ОС — macOS Tahoe;
- вес — 1,23 кг.
Lenovo Flex 5i Chromebook Plus
Lenovo Flex 5i Chromebook Plus представляет собой устройство "2-в-1", оснащенное шарниром с поворотом на 360 градусов, ярким сенсорным экраном с разрешением 1920×1200 и новейшими функциями искусственного интеллекта от Google.
Благодаря процессору Intel Core i3-1315U 13-го поколения в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и Chrome OS этот ноутбук легко справляется с повседневной многозадачностью. Среди других его преимуществ — хороший набор портов, удобная клавиатура с подсветкой и мощная камера с разрешением 1080p.
Характеристики Lenovo Flex 5i Chromebook Plus:
- дисплей — 14-дюймовый сенсорный экран FHD+ IPS (1920×1200);
- процессор — Intel Core i3-1315U;
- оперативная память: 8 ГБ LPDDR4x 4266 МГц (впаянная);
- накопитель: 128 ГБ eMMC 5.1;
- графический процессор: Integrated Intel UHD Graphics;
- ОС — Chrome OS;
- вес — 1,6 кг.
Acer Aspire Go 15 (AG15-32P-39R2)
Acer Aspire Go 15 — это надёжное бюджетное устройство, предназначенное для студентов и удалённых сотрудников. Оно занимает промежуточную нишу между более дорогими ноутбуками общего назначения и обычными бюджетными моделями.
К сильным сторонам Acer Aspire Go 15 относятся быстрая работа, просторная и удобная клавиатура, а также поддержка Wi-Fi 6.
Характеристики Acer Aspire Go 15 (AG15-32P-39R2):
- дисплей — 15,6 дюйма Full HD (1920×1080) IPS;
- процессор — Intel Core 3 N355 (8-ядерный);
- оперативная память — 8 ГБ DDR5;
- накопитель — 128 ГБ UFS;
- видеокарта — Intel UHD Graphics (встроенная);
- вес — около 1,8 кг.
Chromebook Asus Plus CX34 (2025)
Asus Chromebook Plus CX34 достаточно мощный для повседневных задач и предлагает широкий выбор портов, включая два USB Type-A, два USB Type-C (с поддержкой DisplayPort), одним выходом HDMI и комбинированным 3,5-мм аудиоразъёмом.
Кроме того, Asus Chromebook Plus CX34 может похвастаться камерой с разрешением 1080p, функцией размытия фона, шумоподавлением на основе искусственного интеллекта и физической шторкой для обеспечения конфиденциальности.
Характеристики Asus Chromebook Plus CX34 (2025):
- дисплей — 14-дюймовый FHD (1920×1080) IPS;
- процессор — Intel Core i5-1335U (10 ядер, до 5,0 ГГц);
- видеокарта — Intel Iris Xe Graphics;
- оперативная память — 8 ГБ;
- накопитель — 128 ГБ / 256 ГБ SSD;
- ОС — ChromeOS;
- вес — 1,44 кг.
Напомним, что ноутбук HP OmniBook Ultra 14 2026 года может составить достойную конкуренцию MacBook Pro по производительности.
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