Лучшие недорогие ноутбуки 2026 года: топ-5 моделей с хорошими характеристиками (фото)

Некоторые бюджетные ноутбуки могут похвастаться дисплеями Full HD, стабильной производительностью, длительным временем автономной работы или обширным набором портов. Более того, за небольшую цену можно найти устройство "2-в-1" с сенсорным экраном.

Для пользователей с ограниченным бюджетом эксперты портала pc varge подобрали 5 недорогих ноутбуков с приличными характеристиками.

Acer Aspire 3 (A315-24P)

Acer Aspire 3 (A315-24P) Фото: pcvarge.com

Acer Aspire 3 A315-24P работает на базе процессора AMD Ryzen 3 7320U, который обеспечивает стабильную производительность для повседневной работы. Его возможностей вполне достаточно для просмотра веб-страниц, потоковой передачи данных и работы с офисными программами.

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В целом Acer Aspire 3 A315-24P ориентирован на студентов и пользователей, которым нужен надёжный и простой в использовании ноутбук. У него пластиковый корпус, однако он достаточно прочный для повседневных поездок и не имеет признаков низкого качества сборки.

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Характеристики Acer Aspire 3 (A315-24P):

дисплей — 15,6 дюйма, FHD (1920×1080), IPS, 60 Гц;

процессор — AMD Ryzen 3 7320U;

видеокарта — AMD Radeon 610M;

оперативная память — 8 ГБ DDR5;

накопитель — 256 ГБ PCIe Gen 3 SSD;

ОС — Windows 11 Home;

вес — 1,78 кг.

Apple MacBook Neo

MacBook Neo Фото: appleinsider.com

MacBook Neo позиционируется как самый доступный ноутбук Apple на сегодняшний день. Благодаря процессору A18 Pro он легко справляется с повседневными задачами, такими как просмотр веб-страниц, редактирование фотографий и работа с искусственным интеллектом.

Еще одним преимуществом MacBook Neo является прочный алюминиевый корпус, однако следует учитывать отсутствие подсветки клавиатуры и скромный набор портов.

Характеристики MacBook Neo:

дисплей — 13-дюймовый Liquid Retina, 2408 × 1506, 218 ppi;

процессор — Apple A18 Pro;

оперативная память — 8 ГБ;

накопитель — SSD на 256 ГБ или 512 ГБ;

батарея — до 16 часов;

ОС — macOS Tahoe;

вес — 1,23 кг.

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus

Chromebook Lenovo Flex 5i Plus Фото: Tom's Guide

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus представляет собой устройство "2-в-1", оснащенное шарниром с поворотом на 360 градусов, ярким сенсорным экраном с разрешением 1920×1200 и новейшими функциями искусственного интеллекта от Google.

Благодаря процессору Intel Core i3-1315U 13-го поколения в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и Chrome OS этот ноутбук легко справляется с повседневной многозадачностью. Среди других его преимуществ — хороший набор портов, удобная клавиатура с подсветкой и мощная камера с разрешением 1080p.

Характеристики Lenovo Flex 5i Chromebook Plus:

дисплей — 14-дюймовый сенсорный экран FHD+ IPS (1920×1200);

процессор — Intel Core i3-1315U;

оперативная память: 8 ГБ LPDDR4x 4266 МГц (впаянная);

накопитель: 128 ГБ eMMC 5.1;

графический процессор: Integrated Intel UHD Graphics;

ОС — Chrome OS;

вес — 1,6 кг.

Acer Aspire Go 15 (AG15-32P-39R2)

Acer Aspire Go 15 Фото: tomsguide.com

Acer Aspire Go 15 — это надёжное бюджетное устройство, предназначенное для студентов и удалённых сотрудников. Оно занимает промежуточную нишу между более дорогими ноутбуками общего назначения и обычными бюджетными моделями.

К сильным сторонам Acer Aspire Go 15 относятся быстрая работа, просторная и удобная клавиатура, а также поддержка Wi-Fi 6.

Характеристики Acer Aspire Go 15 (AG15-32P-39R2):

дисплей — 15,6 дюйма Full HD (1920×1080) IPS;

процессор — Intel Core 3 N355 (8-ядерный);

оперативная память — 8 ГБ DDR5;

накопитель — 128 ГБ UFS;

видеокарта — Intel UHD Graphics (встроенная);

вес — около 1,8 кг.

Chromebook Asus Plus CX34 (2025)

Chromebook Asus Plus CX34 (2025) Фото: PCMag

Asus Chromebook Plus CX34 достаточно мощный для повседневных задач и предлагает широкий выбор портов, включая два USB Type-A, два USB Type-C (с поддержкой DisplayPort), одним выходом HDMI и комбинированным 3,5-мм аудиоразъёмом.

Кроме того, Asus Chromebook Plus CX34 может похвастаться камерой с разрешением 1080p, функцией размытия фона, шумоподавлением на основе искусственного интеллекта и физической шторкой для обеспечения конфиденциальности.

Характеристики Asus Chromebook Plus CX34 (2025):

дисплей — 14-дюймовый FHD (1920×1080) IPS;

процессор — Intel Core i5-1335U (10 ядер, до 5,0 ГГц);

видеокарта — Intel Iris Xe Graphics;

оперативная память — 8 ГБ;

накопитель — 128 ГБ / 256 ГБ SSD;

ОС — ChromeOS;

вес — 1,44 кг.

Напомним, что ноутбук HP OmniBook Ultra 14 2026 года может составить достойную конкуренцию MacBook Pro по производительности.

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