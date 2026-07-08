Найкращі недорогі ноутбуки 2026 року: топ 5 моделей з хорошими характеристиками (фото)

Деякі бюджетні ноутбуки можуть похвалитися дисплеями Full HD, надійною продуктивністю, тривалим часом роботи від акумулятора або великим набором портів. Ба більше, за невелику ціну можна знайти пристрій 2-в-1 із сенсорним екраном.

Для користувачів з обмеженим бюджетом експерти порталу pc varge підібрали 5 недорогих ноутбуків з пристойними характеристиками.

Acer Aspire 3 (A315-24P)

Acer Aspire 3 (A315-24P) Фото: pcvarge.com

Acer Aspire 3 A315-24P працює на базі процесора AMD Ryzen 3 7320U, який забезпечує стабільну продуктивність для повсякденної роботи. Його можливостей цілком достатньо для перегляду вебсторінок, потокового передавання даних та роботи з офісними програмами.

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Загалом Acer Aspire 3 A315-24P орієнтований на студентів та користувачів, яким потрібен надійний, простий у використанні ноутбук. Він має пластиковий корпус, проте є досить міцним для щоденних поїздок та не має ознак поганої якості збірки.

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Характеристики Acer Aspire 3 (A315-24P):

дисплей — 15,6 дюйма FHD (1920×1080) IPS, 60 Гц;

процесор — AMD Ryzen 3 7320U;

відеокарта — AMD Radeon 610M;

оперативна пам'ять — 8 ГБ DDR5;

накопичувач — 256 ГБ PCIe Gen 3 SSD;

ОС — Windows 11 Home;

вага — 1,78 кг.

Apple MacBook Neo

MacBook Neo Фото: appleinsider.com

MacBook Neo позиціонується як найдоступніший ноутбук Apple на сьогоднішній день. Завдяки процесору A18 Pro він легко справляється з повсякденними завданнями, такими як перегляд вебсторінок, редагування фотографій та робота зі штучним інтелектом.

Перевагою MacBook Neo також є міцний алюмінієвий корпус, однак варто враховувати відсутність підсвічування клавіатури та скромний набір портів.

Характеристики MacBook Neo:

дисплей — 13-дюймовий Liquid Retina, 2408 × 1506, 218 ppi;

процесор — Apple A18 Pro;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

накопичувач — SSD на 256 ГБ або 512 ГБ;

батарея — до 16 годин;

ОС — macOS Tahoe;

вага — 1,23 кг.

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus

Chromebook Lenovo Flex 5i Plus Фото: Tom's Guide

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus являє собою пристрій "2-в-1", оснащений шарніром з поворотом на 360 градусів, яскравим сенсорним екраном з роздільною здатністю 1920×1200 та найновішими функціями штучного інтелекту від Google.

Завдяки процесору Intel Core i3-1315U 13-го покоління в поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та Chrome OS цей ноутбук легко справляється з щоденною багатозадачністю. Серед інших його переваг — хороший вибір портів, зручна клавіатура з підсвічуванням та потужна камера з роздільною здатністю 1080p.

Характеристики Lenovo Flex 5i Chromebook Plus:

дисплей — 14-дюймовий сенсорний екран FHD+ IPS (1920×1200);

процесор — Intel Core i3-1315U;

оперативна пам'ять: 8 ГБ LPDDR4x 4266 МГц (розпаяна);

накопичувач: 128 ГБ eMMC 5.1;

графічний процесор: Integrated Intel UHD Graphics;

ОС — Chrome OS;

вага — 1,6 кг.

Acer Aspire Go 15 (AG15-32P-39R2)

Acer Aspire Go 15 Фото: tomsguide.com

Acer Aspire Go 15 — це надійний бюджетний пристрій, призначений для студентів та віддалених працівників. Він займає проміжну нішу між дорожчими ноутбуками загального користування та звичайними бюджетними моделями.

Сильними сторонами Acer Aspire Go 15 є швидка робота, простора та зручна клавіатура, а також підтримка Wi-Fi 6.

Характеристики Acer Aspire Go 15 (AG15-32P-39R2):

дисплей — 15,6 дюйма Full HD (1920×1080) IPS;

процесор — Intel Core 3 N355 (8-ядерний);

оперативна пам'ять — 8 ГБ DDR5;

накопичувач — 128 ГБ UFS;

відеокарта — Intel UHD Graphics (інтегрована);

вага — близько 1,8 кг.

Chromebook Asus Plus CX34 (2025)

Chromebook Asus Plus CX34 (2025) Фото: PCMag

Asus Chromebook Plus CX34 достатньо потужний для щоденних завдань та пропонує широкий вибір портів, включно з двома USB Type-A, двома USB Type-C (з підтримкою DisplayPort), одним виходом HDMI та комбінованим 3,5-мм аудіороз'ємом.

Окрім того, Asus Chromebook Plus CX34 може похвалитися камерою 1080p з розмиттям фону, шумозаглушенням на основі штучного інтелекту та фізичною шторкою для забезпечення конфіденційності.

Характеристики Asus Chromebook Plus CX34 (2025):

дисплей — 14-дюймовий FHD (1920×1080) IPS;

процесор — Intel Core i5-1335U (10 ядер, до 5,0 ГГц);

відеокарта — Intel Iris Xe Graphics;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

накопичувач — 128 ГБ / 256 ГБ SSD;

ОС — ChromeOS;

вага — 1,44 кг.

Нагадаємо, ноутбук HP OmniBook Ultra 14 2026 року може скласти гідну конкуренцію MacBook Pro за продуктивністю.

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