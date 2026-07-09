Samsung против LG: какой OLED-телевизор лучше купить для солнечной комнаты (фото)

Телевизоры Samsung S95F и LG G6 оснащены дисплеями исключительного качества, однако при ярком внешнем освещении они ведут себя по-разному.

Чтобы определить, какой OLED-телевизор лучше выбрать для хорошо освещённой комнаты, обозреватель техники Джеймс Дэвидсон провел тестирование моделей LG G6 и Samsung S95F. Результатами он поделился в статье для TechRadar.

Зеркальные блики

Отражения на Samsung S95F и LG G6 Фото: Future

Отражения, вызванные светом и объектами, это распространенная проблема у телевизоров. Чтобы проверить устойчивость моделей Samsung S95F и LG G6 к отражениям, эксперт включил в тестовой лаборатории яркий верхний свет.

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Хотя LG G6 отлично справился с уменьшением бликов, Samsung S95F превзошел конкурента, полностью устранив их контуры благодаря экрану с антибликовым покрытием. Это особенно заметно на примере отражения квадратного светильника на дисплеях.

Відео дня

Качество изображения

Samsung S95F и LG G6 Фото: Future

Чтобы сравнить глубину черного цвета на Samsung S95F и LG G6, Дэвидсон включил фильм "Бэтмен", известный своими мрачными тонами, в режиме Filmmaker. Как оказалось, LG G6 лучше справляется с сохранением уровней черного и обеспечивает более впечатляющую контрастность, чем Samsung S95F.

При измерении яркости разница между двумя телевизорами оказалась не такой большой, как можно было предположить. S95H показал пиковую яркость HDR 2739 нит (окно 10%) в режиме Filmmaker, тогда как G6 — 3004 нит.

Samsung S95F и LG G6 Фото: Future

По словам эксперта, при просмотре в темной комнате Samsung S95F обеспечивает более насыщенное и четкое изображение. LG G6 демонстрировал хорошую детализацию теней, но его яркость повлияла на качество более тёмных тонов на экране, и изображение было не таким удовлетворительным.

Дэвидсон также подчеркнул, что некоторые из вышеупомянутых проблем можно решить с помощью настроек. На LG G6 снижение контрастности с 50 до 49 устраняет часть этой избыточной яркости, тогда как переключение тонального отображения с статического по умолчанию на активное на Samsung S95F в режиме Filmmaker добавляет яркости.

Заключение

Samsung S95F и LG G6 Фото: Future

По мнению Дэвидсона, как Samsung S95F, так и LG G6 отлично подходят для просмотра в ярко освещенных помещениях. Оба телевизора устраняют блики и обеспечивают превосходное качество изображения.

Окончательный выбор зависит от конкретных потребностей пользователя. Тем, кто собирается смотреть много видео при ярком освещении в течение дня, эксперт советует приобрести Samsung S95F. А вот LG G6 станет лучшим вариантом для тех, кто может регулировать освещение в своей комнате.

Сам Дэвидсон признался, что ему больше нравится LG G6 из-за более насыщенных черных оттенков при ярком освещении. Хотя LG не так эффективно устраняет зеркальные блики, как Samsung, она делает это достаточно хорошо для комфортного просмотра.

Напомним, что эксперт сравнил флагманский OLED-телевизор Samsung S95H с более дешевой моделью Samsung S85H.

Фокус также публиковал статью о лучших 85-дюймовых телевизорах 2026 года по итогам тестирования.