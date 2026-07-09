Samsung проти LG: який OLED-телевізор краще купити для сонячної кімнати (фото)

Телевізори Samsung S95F та LG G6 пропонують надзвичайно якісні дисплеї, проте при яскравому зовнішньому освітленні вони проявляють себе по-різному.

Щоб визначити, який OLED-телевізор краще обрати для яскраво освітленої кімнати, оглядач техніки Джеймс Девідсон провів тестування LG G6 та Samsung S95F. Результатами він поділився у статті для TechRadar.

Дзеркальні відблиски

Відблиски на Samsung S95F та LG G6 Фото: Future

Відблиски, спричинені світлом та об’єктами, є поширеною проблемою серед телевізорів. Щоб перевірити стійкість Samsung S95F та LG G6 до відблисків, експерт увімкнув у тестовій лабораторії яскраве верхнє світло.

Опитування Телевізорам яких брендів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Samsung LG Hisense TCL Sony Phillips Ergo Голосувати

Хоча LG G6 чудово справився зі зменшенням відблисків, Samsung S95F перевершив конкурента, повністю усуваючи їхні контури завдяки екрану з антибліковим покриттям. Це особливо помітно на прикладі відбитка квадратного світильника на дисплеях.

Відео дня

Якість зображення

Samsung S95F та LG G6 Фото: Future

Щоб порівняти глибину чорного кольору на Samsung S95F та LG G6, Девідсон увімкнув фільм "Бетмен", відомий своїми похмурими тонами, у режимі Filmmaker. Як виявилось, LG G6 краще справляється зі збереженням рівнів чорного та забезпечує більш вражаючу контрастність, ніж Samsung S95F.

Під час вимірювань яскравості різниця між двома телевізорами була не такою великою, як можна було припустити. S95H показав пікову яскравість HDR 2739 ніт (вікно 10%) у режимі Filmmaker, тоді як G6 — 3004 ніт.

Samsung S95F та LG G6 Фото: Future

За словами експерта, під час перегляду в темній кімнаті Samsung S95F забезпечує насиченіше та чіткіше зображення. LG G6 демонстрував хорошу деталізацію тіней, але його яскравість вплинула на якість темніших тонів на екрані, і зображення було не таким задовільним.

Девідсон також наголосив, що деякі з вищезазначених проблем можна вирішити за допомогою налаштувань. На та LG G6 зниження контрастності з 50 до 49 усуває частину цієї надмірної яскравості, тоді як перемикання тонального відображення зі статичного за замовчуванням на активне на Samsung S95F у режимі Filmmaker додає яскравості.

Висновок

Samsung S95F та LG G6 Фото: Future

На думку Девідсона, як Samsung S95F, так і LG G6 чудово підходять для перегляду в яскраво освітлених приміщеннях. Обидва телевізори усувають відблиски та забезпечують чудову якість зображення.

Остаточний вибір залежить від конкретного запиту користувача. Тим, хто збирається дивитися багато відео з яскравим світлом протягом дня, експерт радить купити Samsung S95F. Натомість LG G6 буде кращим варіантом для тих, хто може контролювати світло у своїй кімнаті.

Сам Девідсон зізнався, що йому більше до вподоби LG G6 через насиченіші чорні тони при яскравому світі. Хоча LG не так ефективно видаляє дзеркальні відблиски, як Samsung, вона робить це достатньо добре для комфортного перегляду.

Нагадаємо, експерт порівняв флагманський OLED-телевізор Samsung S95H з дешевшим Samsung S85H.

Фокус також писав про найкращі 85-дюймові телевізори 2026 року за результатами тестування.