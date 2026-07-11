Apple подала в суд на OpenAI из-за кражи коммерческих тайн: подробности громкого дела

Apple подала иск против OpenAI и двух своих бывших сотрудников по обвинению в систематическом хищении конфиденциальной информации. В "яблочном" гиганте подозревают, что конкуренты пытались ускорить разработку собственного гаджета на основе ИИ.

Среди ответчиков — бывший инженер Apple Чан Лю и бывший руководитель аппаратного направления OpenAI Тан Танью, который 24 года проработал в Apple над iPhone. Об этом сообщает Reuters.

По версии Apple, Тан отправлял себе служебные данные о поставщиках компании ещё до увольнения и даже поощрял коллег приносить детали iPhone на собеседования в OpenAI. OpenAI опровергает обвинения, заявив, что компании "не интересны чужие коммерческие тайны".

Между тем аналитики отмечают, что партнерство двух технологических гигантов (Apple интегрировала ChatGPT в Siri ещё в 2024 году) превращается в соперничество. После того как OpenAI приобрела за 6,5 млрд долларов стартап io Products соучредителя Джона Айва, компания открыто движется в направлении создания собственного "железа", чем фактически создает прямую конкуренцию Apple.

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СМИ обратились за комментариями к ряду юристов, которые единодушно заявляют, что это дело может стать знаковым. Теперь результаты суда создадут прецедент, согласно которому наем бывших сотрудников конкурента в Калифорнии станет вполне законным, но если докажут факт кражи "конфиденциальных данных" со стороны OpenAI, то это "уже совсем другая история".

На данный момент известно, что иск против OpenAI был подан после очередного громкого дела. Компанию Сэма Альтмана привлекли к суду ещё одни конкуренты в отрасли — фирма xAI Илона Маска, которая также обвинила разработчика ИИ в использовании "конфиденциальной информации".

Ранее "Фокус" сообщал о том, как самая известнаякомпания-разработчик ИИ впервые выходит на биржу. По предварительным оценкам, стоимость OpenAI при выходе на биржу может превысить 1 трлн долларов.

Впоследствии стало известно, что Илон Маск проиграл судебный процесс против OpenAI. В единогласном вердикте присяжные сошлись во мнении, что Маск слишком долго откладывал подачу иска, что фактически привело к утрате силы всех его претензий