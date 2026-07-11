Apple подала до суду на OpenAI через крадіжку комерційних таємниць: деталі гучної справи

Apple подала позов проти OpenAI та двох своїх колишніх працівників за звинуваченням у систематичному викраденні конфіденційної інформації. В "яблучному" гіганті підозрюють, що конкуренти намагалися прискорити розробку власного гаджета на основі ШІ.

Серед відповідачів — колишній інженер Apple Чан Лю та екскерівник апаратного напрямку OpenAI Тан Тан'ю, який 24 роки пропрацював в Apple над iPhone. Про це повідомляє Reuters.

За версією Apple, Тан пересилав собі службові дані про постачальників компанії ще до звільнення та навіть заохочував колег приносити деталі iPhone на співбесіди в OpenAI. OpenAI заперечує звинувачення, заявивши, що компанію "не цікавлять чужі комерційні таємниці".

Тим часом аналітики вказують, що партнерство двох техногігантів (Apple інтегрувала ChatGPT у Siri ще 2024 року) перетворюється на суперництво. Після того, як OpenAI придбала за $6,5 млрд стартап io Products співзасновника Джоні Айва, то компанія відкрито рухається в бік створення власного "заліза", чим фактично створює пряму конкуренцію Apple.

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ЗМІ поцікавилися думкою низки юристів, які одностайно кажуть, що ця справа може стати знаковою. Тепер результати суду створить прецедент, за яким наймати колишніх працівників конкурента в Каліфорнії стане цілком легальним, але якщо доведуть факт крадіжки "конфіденційних даних" з боку OpenAI, то це "вже зовсім інша історія".

Наразі відомо, що позов подали проти OpenAI після ще однієї гучної справи. Компанію Сема Альтмана викликали до суду ще одні конкуренти в галузі — фірма xAI Ілона Маска, яка теж звинуватила розробника ШІ в використанні "чутливої інформації".

Раніше Фокус повідомляв про те, як найвідоміша компанія-розробник ШІ вперше виходить на біржу. За попередніми оцінками, вартість OpenAI під час виходу на біржу може перевищити 1 трлн доларів.

Згодом стало відомо, що Ілон Маск програв суд проти OpenAI. У одностайному вердикті присяжні погодилися, що Маск занадто довго чекав із поданням позову, що фактично призвело до втрати чинності всіх його претензій