Лучшие портативные проекторы 2026 года: топ-5 моделей из разных сегментов (фото)

Портативные проекторы сегодня обещают яркое изображение и приличное время работы от аккумулятора. В частности, речь идет о моделях от XGIMI, JMGO и Anker.

Поскольку компания XGIMI в ближайшие дни представит новые проекторы, а JMGO недавно расширила свой ассортимент 4K-моделей, эксперты портала Gizmochina подобрали 5 портативных проекторов, заслуживающих внимания в июле 2026 года.

XGIMI Elfin Flip 4K

XGIMI Elfin Flip 4K

XGIMI планирует анонсировать Elfin Flip 4K 15 июля. Это первый компактный лазерный проектор бренда со встроенной поддержкой 4K. Он работает на новом трехцветном лазерном движке RGB, что обещает высокую точность изображения.

Корпус XGIMI Elfin Flip 4K имеет традиционную конструкцию с подставкой, регулируемой на 150 градусов. Проектор поставляется с Google TV и поддерживает ALLM и VRR для игр.

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XGIMI Elfin Flip Laser

XGIMI Elfin Flip Laser Фото: XGIMI

Проектор Elfin Flip Laser выйдет в тот же день, что и Elfin Flip 4K. Его разрешение не превысит 1080p, однако яркость составит 1 600 ISO-люмен.

Что касается остальных характеристик, Elfin Flip Laser и Elfin Flip 4K практически идентичны. Более того, разрешение 1080p при таких размерах редко выглядит значительно хуже, чем 4K.

JMGO N3 Ultimate

JMGO N3 Ultimate

Новый флагманский проектор JMGO N3 Ultimate может похвастаться проекционной системой 4K DLP и новейшим тройным лазерным световым двигателем MALC 5.0 RGB. Он обеспечивает яркость до 5800 люмен по стандарту ISO, охватывает 110 % цветового пространства BT.2020 и поддерживает стандарты Dolby Vision и HDR10+.

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Как отмечается в издании, хотя JMGO и не является столь известным брендом, как XGIMI или Nebula, за последние несколько лет он завоевал репутацию производителя высококачественных лазерных проекторов.

XGIMI Vibe One

XGIMI Vibe One

XGIMI Vibe One — это простой проектор с разрешением 1080p, питающийся от аккумулятора и оснащенный встроенной платформой Google TV. За аналогичную цену трудно найти проектор со встроенной платформой Smart TV, поэтому это отличный вариант для тех, кто ограничен в средствах.

Anker Soundcore Nebula Mars 3 Air

Anker Soundcore Nebula Mars 3 Air

Nebula Mars 3 Air от Anker предлагает новейшее оборудование, а также отличное соотношение качества изображения, времени автономной работы и полезных интеллектуальных функций. Этот проектор использует встроенную проекционную систему DLP 1080p с яркостью 400 ANSI-люмен и обеспечивает до 2,5 часов воспроизведения видео.

Anker Soundcore Nebula Mars 3 Air поставляется с Google TV с официально лицензированной поддержкой Netflix и оснащен двумя динамиками Dolby Audio мощностью 8 Вт. Также в нем реализованы функции интеллектуальной адаптации к окружающей среде, которые упрощают настройку проектора.

Напомним, что недорогой Alwtniet Mini Projector на удивление хорошо показал себя во время тестирования.

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