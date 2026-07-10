Недорогой проектор, стоящий внимания: какая модель порадовала в ходе тестов (фото)
Ультрабюджетные проекторы, как правило, не могут похвастаться приличным качеством изображения, однако Alwtniet Mini Projector оказался исключением из правил.
Команда Tom's Guide протестировала ряд проекторов стоимостью до 50 долларов (около 2 225 грн), отметив, что большинство из них просто ужасны. Однако один недорогой проектор удивил качественным изображением.
Для этого эксперимента эксперты измерили реальную яркость проекторов с помощью профессионального измерителя средней яркости, проверили уровень шума внутренних вентиляторов и даже подключили PS5, чтобы посмотреть, как они справляются с реальными играми.
В ходе тестирования Alwtniet Mini Projector продемонстрировал насыщенные цвета и четкие детали, в частности в игре Marvel’s Spider-Man 2 на PS5. При высокоскоростном просмотре веб-страниц также не наблюдалось никаких цифровых артефактов. Проектор поставляется со встроенными приложениями для потокового вещания, такими как Netflix, YouTube и Disney+, доступными непосредственно в интерфейсе.
Следует учитывать, что заявленная "поддержка 4K" это скорее маркетинговый трюк, ведь бренды в этом ценовом диапазоне часто устанавливают дешёвые чипы дисплея, чтобы "обмануть" ПК и заставить его посылать сигнал 4K, даже если физическая стеклянная линза выводит только 720p.
Тем не менее, это надежное устройство с разрешением 1080p, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, которое обеспечивает гораздо более комфортное использование, чем можно было бы ожидать за такую цену.
- Цена Alwtniet Mini Projector в Украине — от 1 700 грн.
Напомним, что бренд 8849, принадлежащий Unihertz, представил защищенный планшет Tank Pad Ultra со встроенным проектором.
Фокус также сообщал, что компания JMGO выпустила лазерный проектор JMGO O3 с сверхкоротким проекционным расстоянием.