Дешевий проектор, що вартує уваги: яка модель порадувала під час тестів (фото)

Ультрабюджетні проектори зазвичай не можуть похвалитися пристойною якістю зображення, однак Alwtniet Mini Projector виявився виключенням з правил.

Команда Tom's Guide випробувала низку проекторів вартістю до 50 доларів (близько 2 225 грн), зазначивши, що більшість з них жахливі. Проте один дешевий проектор здивував напрочуд якісною картинкою.

Для цього експерименту експерти виміряли справжню яскравість проекторів за допомогою професійного вимірювача середньої яскравості, перевірили рівень шуму внутрішніх вентиляторів і навіть підключили PS5, щоб побачити, як вони справляються з реальними іграми.

Alwtniet Mini Projector

В ході тестування Alwtniet Mini Projector продемонстрував глибокі кольори та чіткі деталі, зокрема у грі Marvel 's Spider-Man 2 на PS5. Під час високошвидкісного перегляду вебсторінок також не було жодних цифрових артефактів. Проектор постачається з вбудованими потоковими додатками, такими як Netflix, YouTube та Disney+, безпосередньо в інтерфейсі.

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Варто враховувати, що заявлена "підтримка 4K" є скоріше маркетинговим трюком, адже бренди в цьому ціновому діапазоні часто встановлюють дешеві чипи дисплея, щоб "обдурити" ПК та змусити його надсилати сигнал 4K, навіть якщо фізична скляна лінза виводить лише 720p.

Тим не менш, це надійний пристрій з роздільною здатністю 1080p, Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.4, який пропонує значно кращий досвід користування, ніж можна було очікувати за таку ціну.

Ціна Alwtniet Mini Projector в Україні — від 1 700 грн.

Нагадаємо, бренд 8849, що належить Unihertz, представив захищений планшет Tank Pad Ultra з вбудованим проектором.

Фокус також повідомляв, що JMGO випустила лазерний проектор JMGO O3 з надкороткою проекційною відстанню.