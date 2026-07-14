Найкращі портативні проектори 2026 року: топ 5 моделей з різних сегментів (фото)

Портативні проектори сьогодні обіцяють яскраве зображення та пристойний час роботи від акумулятора. Зокрема йдеться про моделі від XGIMI, JMGO та Anker.

Оскільки компанія XGIMI найближчими днями представить нові проектори, а JMGO нещодавно розширила свій асортимент 4K-моделей, експерти порталу Gizmochina підібрали 5 портативних проекторів, вартих уваги у липні 2026 року.

XGIMI Elfin Flip 4K

XGIMI Elfin Flip 4K

XGIMI планує анонсувати Elfin Flip 4K 15 липня. Це перший невеликий лазерний проектор бренду з вбудованою підтримкою 4K. Він працює на новому триколірному лазерному двигуні RGB, що обіцяє високу точність зображення.

Корпус XGIMI Elfin Flip 4K має традиційну конструкцію зі стійкою, що регулюється на 150 градусів. Проектор постачається з Google TV та підтримує ALLM та VRR для ігор.

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XGIMI Elfin Flip Laser

XGIMI Elfin Flip Laser Фото: XGIMI

Проектор Elfin Flip Laser вийде в той самий день, що й Elfin Flip 4K. Він обмежиться роздільною здатністю 1080p, однак обіцяє яскрість в 1 600 ISO-люмен.

Що стосується інших характеристик, Elfin Flip Laser та Elfin Flip 4K є майже ідентичними. Ба більше, 1080p у такому розмірі рідко виглядає набагато гірше за 4K.

JMGO N3 Ultimate

JMGO N3 Ultimate

Новий флагманський проектор JMGO N3 Ultimate може похвалитися проекційною системою 4K DLP та новітнім потрійним лазерним світловим двигуном MALC 5.0 RGB. Він забезпечує яскравість до 5800 люменів ISO, охоплює 110% колірного простору BT.2020 та підтримує стандарти Dolby Vision та HDR10+.

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Як зазначають у виданні, хоча JMGO не настільки відомий бренд, як XGIMI чи Nebula, за останні кілька років він здобув репутацію виробника високоякісних лазерних проекторів.

XGIMI Vibe One

XGIMI Vibe One

XGIMI Vibe One являє собою простий проектор 1080p з живленням від батареї та вбудованим Google TV. За аналогічну ціну важко знайти проектор з вбудованою платформою Smart TV, тож це чудовий варіант для людей з обмеженим бюджетом.

Anker Soundcore Nebula Mars 3 Air

Anker Soundcore Nebula Mars 3 Air

Nebula Mars 3 Air від Anker пропонує найновіше обладнання, а також чудове співвідношення якості зображення, тривалості роботи від батареї та корисних інтелектуальних функцій. Цей проектор використовує вбудовану проекційну систему DLP 1080p з яскравістю 400 ANSI-люмен і витримує до 2,5 годин відтворення відео.

Anker Soundcore Nebula Mars 3 Air постачається з Google TV з офіційно ліцензованою підтримкою Netflix та оснащений двома динаміками Dolby Audio потужністю 8 Вт. Також є функції інтелектуальної адаптації до середовища, які спрощують налаштування проектора.

Нагадаємо, дешевий Alwtniet Mini Projector напрочуд добре показав себе під час випробування.

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