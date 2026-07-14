Лучшая альтернатива Samsung: эксперт посоветовал более дешевый OLED-телевизор на 2026 год (фото)
Samsung S95H считается лучшим OLED-телевизором 2026 года, однако LG C6 предлагает более выгодное соотношение цены и характеристик.
Возможности телевизоров LG C6 и Samsung S95H сравнил эксперт портала Tom's Guide Майкл Дежарден.
Samsung S95H
В ходе тестирования Samsung S95H продемонстрировал потрясающую производительность и широкий функционал. Его обновленный OLED-дисплей использует пиксели с автономной подсветкой. Эта технология позволяет достигать идеальных уровней черного.
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Samsung S95H также является одним из самых ярких телевизоров на рынке. В тестах он достигает яркости более 2700 нит и охватывает 89,6 % цветовой гаммы BT.2020. Всё это вместе делает изображение на S95H максимально близким к идеальному.
- Цена 55-дюймового Samsung S95H в Украине — около 99 999 грн.
LG C6
Хотя OLED-телевизор среднего класса LG C6 не может сравниться с Samsung S95H по яркости, он обеспечивает удивительно хорошее изображение. Эта модель отличается яркостью около 1300 нит в сочетании с превосходными уровнями черного цвета.
LG C6 охватывает около 76 % BT.2020. Это меньше, чем может предложить Samsung S95H, однако невооруженным глазом заметить эту разницу сложно. Важно и то, что LG обеспечивает сбалансированное изображение сразу после распаковки, не требуя дополнительных настроек. Однако основным преимуществом LG C6 по сравнению с Samsung S95H является более низкая стоимость.
- Цена 55-дюймового LG C6 в Украине — от 79 999 грн.
Напомним, ранее эксперт сравнил телевизор Samsung S95H с более дешевой моделью Samsung S85H.
Фокус также писал о лучших аудиосистемах для телевизора на любой бюджет в 2026 году.