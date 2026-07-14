Краща альтернатива Samsung: експерт порадив дешевший OLED-телевізор на 2026 рік (фото)
Samsung S95H вважається найкращим OLED-телевізором 2026 року, проте LG C6 пропонує вигідніше співвідношення ціни та характеристик.
Можливості телевізорів LG C6 та Samsung S95H порівняв експерт порталу Tom's Guide Майкл Дежарден.
Samsung S95H
В ході тестування Samsung S95H продемонстрував приголомшливу продуктивність та широкий функціонал. Його оновлений OLED-дисплей використовує пікселі, що самостійно підсвічуються. Ця технологія дозволяє досягати ідеальних рівнів чорного.
Телевізорам яких брендів ви віддаєте перевагу?
Samsung S95H також є одним з найяскравіших телевізорів на ринку. Він досягає понад 2700 ніт та охоплює 89,6% колірної гами BT.2020 у тестах. Усе це разом робить зображення на S95H максимально близьким до ідеального.
- Ціна 55-дюймового Samsung S95H в Україні — близько 99 999 грн.
LG C6
Хоча OLED-телевізор середнього класу LG C6 не може зрівнятися з Samsung S95H за яскравістю, він забезпечує напрочуд хорошу картинку. Ця модель пропонує яскравість близько 1300 ніт у поєднанні з чудовими рівнями чорного кольору.
LG C6 охоплює близько 76% BT.2020. Це менше, ніж може запропонувати Samsung S95H, проте неозброєним оком помітити цю різницю важко. Важливо і те, що LG забезпечує збалансоване зображення одразу після розпакування, не вимагаючи додаткових налаштувань. Однак основною перевагою LG C6 порівняно з Samsung S95H є нижча вартість.
- Ціна 55-дюймового LG C6 в Україні — від 79 999 грн.
Нагадаємо, раніше експерт порівняв телевізор Samsung S95H з дешевшою моделлю Samsung S85H.
Фокус також писав про найкращі аудіосистеми для телевізора на різний бюджет у 2026 році.