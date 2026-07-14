Краща альтернатива Samsung: експерт порадив дешевший OLED-телевізор на 2026 рік (фото)

Samsung S95H вважається найкращим OLED-телевізором 2026 року, проте LG C6 пропонує вигідніше співвідношення ціни та характеристик.

Можливості телевізорів LG C6 та Samsung S95H порівняв експерт порталу Tom's Guide Майкл Дежарден.

Samsung S95H

Samsung S95H Фото: tomsguide.com

В ході тестування Samsung S95H продемонстрував приголомшливу продуктивність та широкий функціонал. Його оновлений OLED-дисплей використовує пікселі, що самостійно підсвічуються. Ця технологія дозволяє досягати ідеальних рівнів чорного.

Опитування Телевізорам яких брендів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Samsung LG Hisense TCL Sony Phillips Ergo Голосувати

Samsung S95H також є одним з найяскравіших телевізорів на ринку. Він досягає понад 2700 ніт та охоплює 89,6% колірної гами BT.2020 у тестах. Усе це разом робить зображення на S95H максимально близьким до ідеального.

Ціна 55-дюймового Samsung S95H в Україні — близько 99 999 грн.

Відео дня

LG C6

LG C6 Фото: tomsguide.com

Хоча OLED-телевізор середнього класу LG C6 не може зрівнятися з Samsung S95H за яскравістю, він забезпечує напрочуд хорошу картинку. Ця модель пропонує яскравість близько 1300 ніт у поєднанні з чудовими рівнями чорного кольору.

LG C6 охоплює близько 76% BT.2020. Це менше, ніж може запропонувати Samsung S95H, проте неозброєним оком помітити цю різницю важко. Важливо і те, що LG забезпечує збалансоване зображення одразу після розпакування, не вимагаючи додаткових налаштувань. Однак основною перевагою LG C6 порівняно з Samsung S95H є нижча вартість.

Ціна 55-дюймового LG C6 в Україні — від 79 999 грн.

Нагадаємо, раніше експерт порівняв телевізор Samsung S95H з дешевшою моделлю Samsung S85H.

Фокус також писав про найкращі аудіосистеми для телевізора на різний бюджет у 2026 році.