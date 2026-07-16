Лучшие телевизоры на базе Google TV: топ-3 модели на любой бюджет (фото)

Программное обеспечение Google TV предлагает удобные рекомендации, тесную интеграцию с Google Assistant, трансляцию экрана через Chromecast и огромный выбор приложений из Google Play.

Поскольку Google TV обеспечивает одинаковый пользовательский опыт на всех телевизорах, эксперты Tom's Guide порекомендовали 3 модели, основываясь на аппаратных характеристиках и производительности.

Hisense U8QG

Hisense U8QG Фото: Future

Hisense U8QG оказался одним из самых ярких телевизоров 2026 года, работающих на платформе Google TV. Эксперты отметили точную цветопередачу, великолепные визуальные эффекты и достаточно качественный звук, улучшенный с помощью функции искусственного интеллекта Sound.

Опрос Телевизоры каких брендов вы предпочитаете? Опрос открыт до Samsung LG Hisense TCL Sony Phillips Ergo Голосувати

Хотя Hisense U8QG достаточно яркий, не рекомендуется размещать его под прямыми солнечными лучами. Кроме того, у него всего три порта HDMI вместо более привычных четырёх. Несмотря на эти недостатки, в целом U8QG предлагает лучшее соотношение цены и качества среди телевизоров на Google TV.

Відео дня

Характеристики Hisense U8QG:

размеры — 55, 65, 75, 85, 100 дюймов;

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HDR 10+, HDR10+ Adaptive, HLG;

частота обновления — 165 Гц;

порты HDMI — 3x HDMI 2.1.

Hisense U75QG

Hisense U75QG Фото: TechRadar

Hisense U75QG — это лучший бюджетный телевизор с операционной системой Google TV. При относительно доступной цене он обеспечивает яркое и контрастное изображение с приличным уровнем яркости.

Сочетание производительности и аппаратного обеспечения также делает Hisense U75QG одним из лучших игровых телевизоров. Его четыре порта HDMI 2.1 отлично подходят для консольных игр, а частота обновления 165 Гц и задержка 9,8 мс делают динамичные сцены плавными и быстрыми.

Характеристики Hisense U75QG:

размеры — 55, 65, 75, 85, 100, 116 дюймов;

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота обновления — 165 Гц;

порты HDMI — 4x HDMI 2.1.

TCL QM9K

TCL QM9K Фото: tomsguide.com

TCL QM9K почти вдвое ярче, чем Hisense U8QG и Hisense U75QG, поэтому это отличный выбор для хорошо освещенных комнат. Технология Wide-High Vertical Alignment (WHVA) также улучшает обзор под углом и обеспечивает превосходную контрастность.

Незначительным недостатком TCL QM9K является частота обновления 144 Гц. Учитывая это, два упомянутых телевизора Hisense больше подойдут для просмотра спортивных соревнований и игр, тогда как QM9K лучше подходит для большинства других целей.

Характеристики TCL QM9K:

размеры — 65, 75, 85, 98 дюймов;

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ, HLG;

частота обновления — 144 Гц;

порты HDMI — 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0.

Напомним, что Samsung S95H считается лучшим OLED-телевизором 2026 года, однако LG C6 предлагает более выгодное соотношение цены и функциональности.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил флагманский OLED-телевизор Samsung S95H с более доступной моделью Samsung S85H.