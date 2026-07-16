Лучшие телевизоры на базе Google TV: топ-3 модели на любой бюджет (фото)
Программное обеспечение Google TV предлагает удобные рекомендации, тесную интеграцию с Google Assistant, трансляцию экрана через Chromecast и огромный выбор приложений из Google Play.
Поскольку Google TV обеспечивает одинаковый пользовательский опыт на всех телевизорах, эксперты Tom's Guide порекомендовали 3 модели, основываясь на аппаратных характеристиках и производительности.
Hisense U8QG
Hisense U8QG оказался одним из самых ярких телевизоров 2026 года, работающих на платформе Google TV. Эксперты отметили точную цветопередачу, великолепные визуальные эффекты и достаточно качественный звук, улучшенный с помощью функции искусственного интеллекта Sound.
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Хотя Hisense U8QG достаточно яркий, не рекомендуется размещать его под прямыми солнечными лучами. Кроме того, у него всего три порта HDMI вместо более привычных четырёх. Несмотря на эти недостатки, в целом U8QG предлагает лучшее соотношение цены и качества среди телевизоров на Google TV.
Характеристики Hisense U8QG:
- размеры — 55, 65, 75, 85, 100 дюймов;
- разрешение — 3840 x 2160;
- HDR — Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HDR 10+, HDR10+ Adaptive, HLG;
- частота обновления — 165 Гц;
- порты HDMI — 3x HDMI 2.1.
Hisense U75QG
Hisense U75QG — это лучший бюджетный телевизор с операционной системой Google TV. При относительно доступной цене он обеспечивает яркое и контрастное изображение с приличным уровнем яркости.
Сочетание производительности и аппаратного обеспечения также делает Hisense U75QG одним из лучших игровых телевизоров. Его четыре порта HDMI 2.1 отлично подходят для консольных игр, а частота обновления 165 Гц и задержка 9,8 мс делают динамичные сцены плавными и быстрыми.
Характеристики Hisense U75QG:
- размеры — 55, 65, 75, 85, 100, 116 дюймов;
- разрешение — 3840 x 2160;
- HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;
- частота обновления — 165 Гц;
- порты HDMI — 4x HDMI 2.1.
TCL QM9K
TCL QM9K почти вдвое ярче, чем Hisense U8QG и Hisense U75QG, поэтому это отличный выбор для хорошо освещенных комнат. Технология Wide-High Vertical Alignment (WHVA) также улучшает обзор под углом и обеспечивает превосходную контрастность.
Незначительным недостатком TCL QM9K является частота обновления 144 Гц. Учитывая это, два упомянутых телевизора Hisense больше подойдут для просмотра спортивных соревнований и игр, тогда как QM9K лучше подходит для большинства других целей.
Характеристики TCL QM9K:
- размеры — 65, 75, 85, 98 дюймов;
- разрешение — 3840 x 2160;
- HDR — HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ, HLG;
- частота обновления — 144 Гц;
- порты HDMI — 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0.
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