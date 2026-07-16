Найкращі телевізори на базі Google TV: топ 3 моделі для будь-якого бюджету (фото)

Програмне забезпечення Google TV пропонує зручні рекомендації, глибоку інтеграцію з Google Assistant, трансляцію екрана через Chromecast та величезний вибір застосунків із Google Play.

Оскільки Google TV забезпечує ідентичний досвід користування для всіх телевізорів, експерти Tom's Guide порадили 3 моделі, спираючись на апаратні характеристики та продуктивність.

Hisense U8QG

Hisense U8QG Фото: Future

Hisense U8QG виявився одним з найяскравіших телевізорів 2026 року, що використовують Google TV. Експерти відзначили точні кольори, чудові візуальні ефекти та досить якісний звук, покращений за допомогою функції штучного інтелекту Sound.

Опитування Телевізорам яких брендів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Samsung LG Hisense TCL Sony Phillips Ergo Голосувати

Хоча Hisense U8QG доволі яскравий, не рекомендується розташовувати його під прямими сонячними променями. Він також має лише три порти HDMI замість більш звичних чотирьох. Попри ці недоліки, загалом U8QG пропонує найкраще співвідношення ціни та якості серед телевізорів на Google TV.

Відео дня

Характеристики Hisense U8QG:

розміри — 55, 65, 75, 85, 100 дюймів;

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HDR 10+, HDR10+ Adaptive, HLG;

частота оновлення — 165 Гц;

порти HDMI — 3x HDMI 2.1.

Hisense U75QG

Hisense U75QG Фото: TechRadar

Hisense U75QG — це найкращий бюджетний телевізор з операційною системою Google TV. При відносно доступній ціні він пропонує барвисте та контрастне зображення з пристойним рівнем яскравості.

Поєднання продуктивності та апаратного забезпечення також робить Hisense U75QG однм з найкращих ігрових телевізорів. Його чотири порти HDMI 2.1 чудово підходять для консольних ігор, а частота оновлення 165 Гц та затримка 9,8 мс роблять динамічні сцени плавними та швидкими.

Характеристики Hisense U75QG:

розміри — 55, 65, 75, 85, 100, 116 дюймів;

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота оновлення — 165 Гц;

порти HDMI — 4x HDMI 2.1.

TCL QM9K

TCL QM9K Фото: tomsguide.com

TCL QM9K майже вдвічі яскравіший за Hisense U8QG та Hisense U75QG, тож це чудовий вибір для яскраво освітлених кімнат. Технологія Wide-High Vertical Alignment (WHVA) також покращує огляд під кутом та забезпечує чудову контрастність.

Незначним недоліком TCL QM9K є частота оновлення 144 Гц. З огляду на це, два згадані телевізори Hisense більше підійдуть для перегляду спортивних змагань та ігор, тоді як QM9K кращий для більшості інших цілей.

Характеристики TCL QM9K:

розміри — 65, 75, 85, 98 дюймів;

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ, HLG;

частота оновлення — 144 Гц;

порти HDMI — 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0.

Нагадаємо, Samsung S95H вважається найкращим OLED-телевізором 2026 року, проте LG C6 пропонує краще співвідношення ціни та функцій.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв флагманський OLED-телевізор Samsung S95H з дешевшою моделлю Samsung S85H.