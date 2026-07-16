Огромный планшет Samsung разочаровал еще до анонса: что известно про Galaxy Tab S12 Ultra (фото)

Первое фото флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S12 Ultra появилось в базе данных южнокорейского регулятора Safety Korea.

Как сообщает Gizmochina, поклонники бренда надеялись, что в новом поколении планшетов Samsung избавится от выреза в экране в пользу более аккуратного круглого отверстия для фронтальной камеры. На это намекали анимации в бета-версии One UI 9. Однако изображение подтверждает, что знакомая по предыдущим поколениям U-образная "челка" останется на своем месте.

Планшет получит огромный экран с заметно более тонкими рамками, чем у модели Tab S12+, но общая концепция дизайна, заложенная еще в серии Tab S8 Ultra, не изменится.

Планшет Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Фото: gizmochina.com

Ожидается, что презентация линейки Galaxy Tab S12 состоится в сентябре 2026 года. Старшая модель Ultra сохранит 14,6-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Главным изменением станет переход на новый процессор MediaTek Dimensity 9500. Планшет получит не менее 12 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом до 1 ТБ с возможностью расширения картой памяти microSD.

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За автономность устройства будет отвечать аккумулятор емкостью 11 600 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Из коробки планшет будет работать на базе операционной системы Android 17 с новой графической оболочкой One UI 9 и расширенными возможностями искусственного интеллекта. В целом новинка станет скорее эволюционным обновлением текущего поколения, нежели революционным редизайном.

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