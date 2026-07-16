Величезний планшет Samsung розчарував ще до анонсу: що відомо про Galaxy Tab S12 Ultra (фото)

Перше фото флагманського планшета Samsung Galaxy Tab S12 Ultra з'явилося в базі даних південнокорейського регулятора Safety Korea.

Як повідомляє Gizmochina, шанувальники бренду сподівалися, що в новому поколінні планшетів Samsung відмовиться від вирізу в екрані на користь більш витонченого круглого отвору для фронтальної камери. На це натякали анімації в бета-версії One UI 9. Однак зображення підтверджує, що знайома з попередніх поколінь U-подібна "чубчик" залишиться на своєму місці.

Планшет отримає величезний екран із помітно тоншими рамками, ніж у моделі Tab S12+, але загальна концепція дизайну, закладена ще в серії Tab S8 Ultra, не зміниться.

Планшет Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Фото: gizmochina.com

Очікується, що презентація лінійки Galaxy Tab S12 відбудеться у вересні 2026 року. Топова модель Ultra збереже 14,6-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Головною зміною стане перехід на новий процесор MediaTek Dimensity 9500. Планшет отримає не менше 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач об'ємом до 1 ТБ з можливістю розширення за допомогою картки пам'яті microSD.

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За автономність пристрою відповідатиме акумулятор ємністю 11 600 мА·год із підтримкою зарядки потужністю 45 Вт. З коробки планшет працюватиме на базі операційної системи Android 17 з новою графічною оболонкою One UI 9 та розширеними можливостями штучного інтелекту. Загалом новинка стане скоріше еволюційним оновленням поточного покоління, ніж революційним редизайном.

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