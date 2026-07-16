Бюджетный смартфон c 7-дюймовым дисплеем и АКБ на 8000 мАч: чем порадует Poco M8 Power

В коде HyperOS обнаружили упоминания нового смартфона Poco M8 Power. Новинка станет переименованной версией Redmi Note 17 для глобального рынка.

В системе зарегистрировано устройство с номером 26021PC18I, где индекс PC указывает на принадлежность к бренду Poco, а литера I в конце — на рынок Индии. Для сравнения, китайский Redmi Note 17 имеет аналогичный номер 26021RN18C (где RN означает Redmi, а C — Китай). Это подтверждает, что Xiaomi планирует выпустить этот же аппарат под другим названием, пишет GSMArena.

Поскольку Poco M8 Power унаследует характеристики китайской модели, он получит 7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. За производительность будет отвечать энергоэффективный 4-нанометровый процессор Snapdragon 4 Gen 4 в сочетании с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ.

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Смартфон Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Главной особенностью смартфона станет аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Набор камер ожидается базовый: основной сенсор на 50 Мп и фронталка на 8 Мп. Сроки глобального релиза и стоимость новинки пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что недорогой смартфон Redmi 17 4G с большим экраном удивит батареей на 7500 мАч. В сети появились подробные характеристики, рендеры и европейские цены грядущего доступного смартфона Redmi 17 4G. Новинка предложит огромный дисплей и выдающуюся автономность.