Бюджетний смартфон із 7-дюймовим дисплеєм та акумулятором на 8000 мА·год: чим порадує Poco M8 Power

У коді HyperOS виявили згадки про новий смартфон Poco M8 Power. Новинка стане перейменованою версією Redmi Note 17 для світового ринку.

У системі зареєстровано пристрій із номером 26021PC18I, де індекс PC вказує на приналежність до бренду Poco, а літера I наприкінці — на ринок Індії. Для порівняння, китайський Redmi Note 17 має аналогічний номер 26021RN18C (де RN означає Redmi, а C — Китай). Це підтверджує, що Xiaomi планує випустити цей самий пристрій під іншою назвою, пише GSMArena.

Оскільки Poco M8 Power успадкує характеристики китайської моделі, він отримає 7-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1800 ніт. За продуктивність відповідатиме енергоефективний 4-нанометровий процесор Snapdragon 4 Gen 4 у поєднанні з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 або 256 ГБ.

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Смартфон Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Головною особливістю смартфона стане акумулятор ємністю 8000 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 45 Вт. Очікується, що камери будуть базовими: основний сенсор на 50 Мп і фронтальна камера на 8 Мп. Терміни глобального випуску та вартість новинки поки що не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що недорогий смартфон Redmi 17 4G з великим екраном здивує акумулятором на 7500 мА·год. У мережі з'явилися детальні характеристики, рендери та європейські ціни майбутнього доступного смартфона Redmi 17 4G. Новинка матиме величезний дисплей і видатну автономність.