Недорогий смартфон Redmi 17 4G з великим екраном здивує акумулятором на 7500 мА·год (фото)

У мережі з'явилися детальні характеристики, рендери та європейські ціни на майбутній доступний смартфон Redmi 17 4G. Новинка матиме величезний дисплей та видатну автономність.

GSMArena повідомляє, що смартфон буде оснащений великим 6,9-дюймовим екраном із частотою оновлення 120 Гц. Товщина корпусу становитиме 8,8 мм, а вага — 232 грами. Головною особливістю пристрою стане акумулятор підвищеної ємності на 7500 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 45 Вт. За фото- та відеозйомку відповідатимуть основна камера на 50 Мп та фронтальний сенсор з роздільною здатністю 8 Мп.

Характеристики Redmi 17 4G

Апаратною основою Redmi 17 4G стане процесор MediaTek Helio G91 Ultra. Покупцям запропонують дві конфігурації пам'яті: 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої, а також версію з 6 ГБ оперативної та накопичувачем на 256 ГБ. З коробки пристрій працюватиме на базі операційної системи Android 16 із фірмовою оболонкою HyperOS 3. Також заявлено про наявність бічного сканера відбитків пальців і модуля NFC для безконтактної оплати.

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Смартфон буде доступний у чорному, темно-синьому, лавандовому (Lotus Purple) та зеленому (Oak Green) кольорах.

Ціни в Європі:

Версія 4/128 ГБ — 250 євро

Версія 6/256 ГБ — 280 євро

Зображення смартфона Redmi 17 4G Фото: ytechb.com

Думка експертів

На жаль, Redmi 17 4G, якщо вірити цим технічним характеристикам і цінам, — чергова жертва кризи пам’яті в сегменті доступних телефонів. Характеристики досить слабкі навіть для ультрабюджетного смартфона, особливо це стосується 4 ГБ оперативної пам'яті у 2026 році. Виробник намагається компенсувати стагнацію апаратного забезпечення ємністю акумулятора та великим екраном. Загалом же особливого поліпшення порівняно з торішнім Redmi 15 не спостерігається.

Залишається сподіватися, що на інших ринках, окрім Європи, ціна буде більш прийнятною для пересічного покупця,

Раніше повідомлялося, що Xiaomi припиняє програмну підтримку 10 смартфонів. Оновлення більше не надходитимуть на деякі пристрої брендів Xiaomi, Poco та Redmi.

Також писали про найкращі смартфони Xiaomi Redmi 2026 року. До рейтингу увійшли бюджетний Redmi Note 15 SE 5G, преміальний Redmi K90 Ultra та Redmi Turbo 5 Max у середньому ціновому сегменті.