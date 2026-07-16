Недорогой смартфон Redmi 17 4G с большим экраном удивит батареей на 7500 мАч (фото)

В сети появились подробные характеристики, рендеры и европейские цены грядущего доступного смартфона Redmi 17 4G. Новинка предложит огромный дисплей и выдающуюся автономность.

GSMArena пишет, что смартфон оснастят крупным 6,9-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц. Толщина корпуса составит 8,8 мм при весе в 232 грамма. Главной фишкой устройства станет аккумулятор повышенной емкости на 7500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. За фото- и видеосъемку будут отвечать основная камера на 50 Мп и фронтальный сенсор с разрешением 8 Мп.

Характеристики Redmi 17 4G

Аппаратной основой Redmi 17 4G станет процессор MediaTek Helio G91 Ultra. Покупателям предложат две конфигурации памяти: 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной, а также версию с 6 ГБ оперативной и накопителем на 256 ГБ. Из коробки устройство будет работать на базе операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3. Также заявлены боковой сканер отпечатков пальцев и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Відео дня

Смартфон выйдет в черной, глубокой синей, лавандовой (Lotus Purple) и зеленой (Oak Green) расцветках.

Цены в Европе:

Версия 4/128 ГБ — 250 евро

Версия 6/256 ГБ — 280 евро

Изображение смартфона Redmi 17 4G Фото: ytechb.com

Мнение экспертов

Увы, Redmi 17 4G, если верить этим спецификациям и ценам, — очередная жертва кризиса памяти в сегменте доступных телефонов. Характеристики довольно слабые даже для ультрабюджетника, особенно это касается 4 ГБ оперативки в 2026 году. Производитель пытается компенсировать стагнацию железа емкостью аккумулятора и большим экраном. В целом же особого улучшения по сравнению с прошлогодним Redmi 15 не наблюдается.

Остается надеяться, что на других рынках, помимо Европы, цена будет более приемлемой для массового покупателя,

Ранее сообщалось, что Xiaomi прекращает программную поддержку 10 смартфонов. Обновления больше не будут поступать на некоторые устройства брендов Xiaomi, Poco и Redmi.

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