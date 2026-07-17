Топ-3 смартфона июля 2026 года: новинки Xiaomi, Motorola и Realme с мощной батареей (фото)

В середине лета 2026 года мобильный рынок пополнился смартфонами с рекордной автономностью и усиленной защитой. Вышли сразу три заметные модели от Xiaomi, Motorola и Realme на разный бюджет.

Фокус собрал подробные характеристики каждой примечательной новинки июля.

Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17 Pro выделился кремний-углеродным аккумулятором на 9000 мАч с чипом управления питанием Surge G1, зарядкой 67 Вт и реверсивной на 22,5 Вт. Корпус получил сразу четыре сертификата защиты (IP66, IP68, IP69 и IP69K), выдерживающие погружение под воду и мойку паром под давлением при температуре до 80°C. Лицевая панель прикрыта стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Экран — 6,83-дюймовая 12-битная AMOLED-матрица с разрешением 2772x1280 (1.5K), частотой 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 работает в паре с ОЗУ LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 или 3.1. Стартовая цена смартфона в Китае составляет 1599 юаней (~236 долларов).

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Смартфоны серии Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Смартфон делает ставку на мультимедийные возможности и автономность, хотя в плане производительности линейка Redmi Note 17 в этом году не впечатляет. Базовый Redmi Note 17 тоже достоин упоминания — это смартфон с 7-дюймовой OLED-матрицей, чипом Snapdragon 4 Gen 4 и АКБ на 8000 мАч.

Motorola Edge 70 Max

Motorola Edge 70 Max построен на процессоре Snapdragon 8 Gen 5 в связке с памятью LPDDR5X до 12 ГБ и накопителем UFS 4.1 на 256 ГБ. Смартфон получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+, частотой 144 Гц и пиковой яркостью до 7000 нит. Автономность обеспечивает батарея на 7100 мАч с проводной зарядкой 90 Вт и магнитной беспроводной по стандарту Qi 2.2 на 25 Вт. За фото и видео отвечает камера с главным датчиком 50 Мп (Sony LYTIA 710 с OIS) и 8 Мп ультрашириком. Цена на старте — от 570 до 625 долларов.

Смартфон Motorola Edge 70 Max Фото: Motorola

Главный нюанс модели — хаотичная политика обновлений ПО, что недопустимо для премиального сегмента 2026 года. В Индии компания обещает 3 года обновлений ОС и 5 лет патчей безопасности, тогда как на сайтах Великобритании и Швеции указаны лишь 2 года апдейтов Android и 3 года поддержки. На фоне конкурентов от Google и Samsung с их 7-летними циклами, этот аспект Edge 70 Max выглядит сомнительно, но в остальном смартфон это сильный субфлагман.

Realme C100x

Realme C100x стал бюджетным долгожителем благодаря аккумулятору на 8000 мАч с 45-ваттной зарядкой SuperVOOC и реверсивной зарядкой на 6 Вт. Корпус ArmorShell имеет защиту IP64 и военный сертификат MIL-STD-810H. 6,8-дюймовый IPS-дисплей (120 Гц) защищен стеклом Panda Glass и поддерживает технологию Rain Touch для распознавания касаний мокрыми руками.

Смартфон Realme C100x в синем цвете Фото: Realme

Остальные характеристики здесь начального уровня. Внутри установлены чипсет Unisoc T7250, 4 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) и накопитель eMMC 5.1 на 64 ГБ с поддержкой MicroSD до 2 ТБ. Аппарат работает на свежей Android 16 (realme UI 7.0) с интеграцией алгоритмов Google Gemini и функции Circle to Search по нажатию кнопки питания. Основная камера получила сенсор на 50 Мп (f/1.8). Цена составляет 14 499 индийских рупий (~173 доллара).

Ранее сообщалось про лучшие смартфоны Xiaomi Redmi 2026 года. В рейтинг вошли бюджетный Redmi Note 15 SE 5G, премиальный Redmi K90 Ultra и Redmi Turbo 5 Max по средней цене.