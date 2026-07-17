Топ-3 смартфонів липня 2026 року: новинки від Xiaomi, Motorola та Realme з потужним акумулятором (фото)

У середині літа 2026 року на ринку мобільних пристроїв з’явилися смартфони з рекордною автономністю та посиленим захистом. Одразу вийшли три помітні моделі від Xiaomi, Motorola та Realme на різний бюджет.

Фокус зібрав детальні характеристики кожної цікавої новинки липня.

Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17 Pro вирізняється кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 9000 мА·год із чіпом управління живленням Surge G1, зарядкою потужністю 67 Вт та реверсивною зарядкою потужністю 22,5 Вт. Корпус отримав одразу чотири сертифікати захисту (IP66, IP68, IP69 та IP69K), що забезпечують стійкість до занурення під воду та миття паром під тиском при температурі до 80 °C. Лицьова панель захищена склом Gorilla Glass Victus 2.

Екран — 6,83-дюймова 12-бітна AMOLED-матриця з роздільною здатністю 2772x1280 (1,5K), частотою 120 Гц, ПДМ-затемненням 3840 Гц і піковою яскравістю 3500 ніт. Процесор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 працює в парі з оперативною пам'яттю LPDDR4X та накопичувачем UFS 2.2 або 3.1. Стартова ціна смартфона в Китаї становить 1599 юанів (~236 доларів).

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Смартфони серії Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Смартфон робить ставку на мультимедійні можливості та автономність, хоча з точки зору продуктивності лінійка Redmi Note 17 цього року не вражає. Базова модель Redmi Note 17 також заслуговує на увагу — це смартфон із 7-дюймовою OLED-матрицею, чіпом Snapdragon 4 Gen 4 та акумулятором на 8000 мА·год.

Motorola Edge 70 Max

Motorola Edge 70 Max побудований на базі процесора Snapdragon 8 Gen 5 у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 12 ГБ та накопичувачем UFS 4.1 на 256 ГБ. Смартфон отримав 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Quad HD+, частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю до 7000 ніт. Автономність забезпечує акумулятор ємністю 7100 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 90 Вт та магнітною бездротовою зарядкою за стандартом Qi 2.2 потужністю 25 Вт. За фото та відео відповідає камера з основним сенсором 50 Мп (Sony LYTIA 710 з OIS) та 8 Мп ультраширококутним об'єктивом. Ціна на старті — від 570 до 625 доларів.

Смартфон Motorola Edge 70 Max Фото: Motorola

Головний нюанс моделі — хаотична політика оновлень ПЗ, що є неприпустимим для преміального сегмента 2026 року. В Індії компанія обіцяє 3 роки оновлень ОС і 5 років патчів безпеки, тоді як на сайтах Великої Британії та Швеції вказано лише 2 роки оновлень Android і 3 роки підтримки. На тлі конкурентів від Google та Samsung з їхніми 7-річними циклами цей аспект Edge 70 Max виглядає сумнівно, але в іншому смартфон є потужним субфлагманом.

Realme C100x

Realme C100x став бюджетним смартфоном із тривалим часом роботи завдяки акумулятору на 8000 мА·год із 45-ватним заряджанням SuperVOOC та реверсивним заряджанням на 6 Вт. Корпус ArmorShell має захист IP64 та військовий сертифікат MIL-STD-810H. 6,8-дюймовий IPS-дисплей (120 Гц) захищений склом Panda Glass і підтримує технологію Rain Touch для розпізнавання дотиків мокрими руками.

Смартфон Realme C100x синього кольору Фото: Realme

Решта характеристик — початкового рівня. Усередині встановлено чіпсет Unisoc T7250, 4 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR4X) та накопичувач eMMC 5.1 на 64 ГБ із підтримкою MicroSD до 2 ТБ. Пристрій працює на новій версії Android 16 (realme UI 7.0) з інтеграцією алгоритмів Google Gemini та функції Circle to Search при натисканні кнопки живлення. Основна камера отримала сенсор на 50 Мп (f/1.8). Ціна становить 14 499 індійських рупій (~173 долари).

Раніше повідомлялося про найкращі смартфони Xiaomi Redmi 2026 року. До рейтингу увійшли бюджетний Redmi Note 15 SE 5G, преміальний Redmi K90 Ultra та Redmi Turbo 5 Max у середньому ціновому сегменті.