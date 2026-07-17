Apple стала самой дорогой компанией в мире: во сколько она оценивается

Американская транснациональная корпорация Apple Inc. вернула себе титул крупнейшей в мире по капитализации, обойдя Nvidia Corp., которая удерживала первенство 265 торговых дней, после того как в июне прошлого года обогнала Microsoft.

17 июля акции Nvidia упали на 3,7%, в результате чего рыночная капитализация производителя чипов снизилась до $4,83 триллиона, сообщает Bloomberg.

В то же время акции Apple выросли на 0,4%, достигнув $4,91 триллиона. В этом году их рост составил 23%, что делает компанию лидером среди "Великолепной семерки".

Технологически ориентированный индекс Nasdaq 100 вырос на 12% в 2026 году, а индекс S&P 500 — на 8,6%.

В чем успех Apple?

Обозреватели отмечают, что рост акций обусловлен тем, что инвесторы перенаправляют средства из других сегментов технологического сектора, в частности, из компаний, активно инвестирующих в искусственный интеллект, и производителей чипов, чьи акции резко выросли благодаря притоку средств, опасаясь, что их рост может быть чрезмерным.

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Как пишет Forbes, росту Apple способствовали и сильные результаты продаж за мартовский квартал. Зафиксирован высокий спрос на линейку iPhone 17, а инвесторы положительно оценивают способность Apple получать дополнительные доходы от собственной экосистемы сервисов.

Bild отмечает, что дополнительный импульс Apple получила от крупного банка HSBC, аналитики которого считают, что акции концерна будут расти, и рекомендовали покупать их своим клиентам. Фактором роста они называют новые функции ИИ, обновленную Siri, запуск Apple Intelligence" на других рынках, а также на сильную линейку грядущих продуктов — в том числе, возможно, складной iPhone.

Акции Nvidia упали в пятницу после того, как стало известно, что новая модель ИИ от китайского стартапа Moonshot конкурирует с лучшими предложениями от OpenAI и Anthropic, использующих чипы компании. Перспектива роста китайских моделей подчеркивает опасения, что значительные инвестиции в инфраструктуру ИИ приближаются к пику.

Между тем, HSBC повысил рейтинг Apple с "держать" до "покупать", отметив, что компания хорошо позиционируется на текущем рынке.

Как долго Apple будет удерживать лидерство, покажут результаты отчетов. Apple представит свои показатели уже 30 июля, Nvidia — только 26 августа.

Напомним, Apple подала в суд на OpenAI из-за кражи коммерческих тайн.

Также сообщалось, что Apple повышает цены.