Техника Apple в Украине уже начала дорожать: MacBook и iPad первыми ощутили рост цен, тогда как iPhone пока "держится". Но надолго ли сохранятся прежние цены — вопрос времени.

Глобальное повышение цен Apple на компьютеры Mac, планшеты iPad и ряд других устройств в ближайшее время скажется и на украинском рынке. В то же время говорить о конкретном размере подорожания для украинских покупателей пока рано. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил генеральный директор компании "АСБИС-Украина" — авторизованного дистрибьютора Apple в Украине Иван Павлик.

По его словам, пересмотр цен носит глобальный характер, поэтому он постепенно отразится и на украинском рынке. В то же время между решением Apple и обновлением цен в Украине пройдет некоторое время, необходимое для пересчета стоимости с учетом особенностей локального ценообразования.

Відео дня

В настоящее время больше всего подорожали ноутбуки Mac и планшеты iPad. В то же время цены на iPhone пока остаются без изменений.

В частности, согласно обновленным американским прайсам:

MacBook Neo — от 599 до 699 долларов;

MacBook Air — от 1099 до 1299 долларов;

MacBook Pro — от 1699 до 1999 долларов;

iPad Pro — от 999 до 1199 долларов;

iPad Air — от 599 до 749 долларов;

Важно

Названа дата презентации iPhone 18 Pro и iPhone Ultra: что известно про смартфоны (фото)

Vision Pro — от 3499 до 3699 долларов;

HomePod — от 299 до 349 долларов.

В "АСБИС-Украина" также отметили, что после пересмотра цен компания совместно с партнерами планирует сделать технику более доступной для покупателей. Для этого максимальный срок рассрочки или оплаты частями на продукцию Apple планируется увеличить с 10 до 15 платежей. Также особое внимание будет уделяться программам trade-in, официальной гарантии и сервисному обслуживанию.

Кроме того, Иван Павлик подчеркнул, что риска дефицита техники Apple в Украине пока нет. По его словам, у компании есть достаточные запасы продукции, а глобальное подорожание не повлияет на её доступность для украинских потребителей.