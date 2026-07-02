Apple повышает цены: что подорожает в Украине и коснется ли это iPhone
Техника Apple в Украине уже начала дорожать: MacBook и iPad первыми ощутили рост цен, тогда как iPhone пока "держится". Но надолго ли сохранятся прежние цены — вопрос времени.
Глобальное повышение цен Apple на компьютеры Mac, планшеты iPad и ряд других устройств в ближайшее время скажется и на украинском рынке. В то же время говорить о конкретном размере подорожания для украинских покупателей пока рано. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил генеральный директор компании "АСБИС-Украина" — авторизованного дистрибьютора Apple в Украине Иван Павлик.
По его словам, пересмотр цен носит глобальный характер, поэтому он постепенно отразится и на украинском рынке. В то же время между решением Apple и обновлением цен в Украине пройдет некоторое время, необходимое для пересчета стоимости с учетом особенностей локального ценообразования.
В настоящее время больше всего подорожали ноутбуки Mac и планшеты iPad. В то же время цены на iPhone пока остаются без изменений.
В частности, согласно обновленным американским прайсам:
- MacBook Neo — от 599 до 699 долларов;
- MacBook Air — от 1099 до 1299 долларов;
- MacBook Pro — от 1699 до 1999 долларов;
- iPad Pro — от 999 до 1199 долларов;
- iPad Air — от 599 до 749 долларов;
- Vision Pro — от 3499 до 3699 долларов;
- HomePod — от 299 до 349 долларов.
В "АСБИС-Украина" также отметили, что после пересмотра цен компания совместно с партнерами планирует сделать технику более доступной для покупателей. Для этого максимальный срок рассрочки или оплаты частями на продукцию Apple планируется увеличить с 10 до 15 платежей. Также особое внимание будет уделяться программам trade-in, официальной гарантии и сервисному обслуживанию.
Кроме того, Иван Павлик подчеркнул, что риска дефицита техники Apple в Украине пока нет. По его словам, у компании есть достаточные запасы продукции, а глобальное подорожание не повлияет на её доступность для украинских потребителей.
Ранее "Фокус" сообщал , что в Украине могут измениться правила продажи косметики и парфюмерии, что потенциально повлияет и на цены. Уже с 3 августа 2026 года заканчивается переходный период технического регламента, после чего вся косметическая продукция должна соответствовать обновленным требованиям по безопасности, маркировке и нотификации.