Техніка Apple в Україні вже почала дорожчати: MacBook та iPad відчули підвищення першими, тоді як iPhone поки “тримається”. Але чи надовго збережуться старі ціни — питання часу.

Глобальне підвищення цін Apple на комп'ютери Mac, планшети iPad та низку інших пристроїв найближчим часом позначиться і на українському ринку. Водночас говорити про конкретний розмір подорожчання для українських покупців поки що зарано. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив генеральний директор компанії "АСБІС-Україна" — авторизованого дистриб'ютора Apple в Україні Іван Павлік.

За його словами, перегляд цін має глобальний характер, тому він поступово відобразиться і на українському ринку. Водночас між рішенням Apple та оновленням цін в Україні мине певний час, необхідний для перерахунку вартості з урахуванням особливостей локального ціноутворення.

Відео дня

Наразі найбільше подорожчали ноутбуки Mac та планшети iPad. Водночас ціни на iPhone поки залишаються без змін.

Зокрема, за оновленими американськими прайсами:

MacBook Neo — з 599 до 699 доларів;

MacBook Air — з 1099 до 1299 доларів;

MacBook Pro — з 1699 до 1999 доларів;

iPad Pro — з 999 до 1199 доларів;

iPad Air — з 599 до 749 доларів;

Важливо

Оголошено дату презентації iPhone 18 Pro та iPhone Ultra: що відомо про смартфони (фото)

Vision Pro — з 3499 до 3699 доларів;

HomePod — з 299 до 349 доларів.

В "АСБІС-Україна" також зазначили, що після перегляду цін компанія разом із партнерами планує зробити техніку доступнішою для покупців. Для цього максимальний строк розстрочки або оплати частинами на продукцію Apple планують збільшити з 10 до 15 платежів. Також акцент робитимуть на програмах trade-in, офіційній гарантії та сервісному обслуговуванні.

Крім того, Іван Павлік наголосив, що ризику дефіциту техніки Apple в Україні наразі немає. За його словами, компанія має достатні запаси продукції, а глобальне подорожчання не вплине на її доступність для українських споживачів.