Apple стала найдорожчою компанією у світі: у скільки її оцінюють

Американська транснаціональна корпорація Apple Inc. повернула собі звання найбільшої у світі за капіталізацією, випередивши Nvidia Corp., що утримувала першість протягом 265 торгових днів після того, як у червні минулого року випередила Microsoft.

17 липня акції Nvidia впали на 3,7%, внаслідок чого ринкова капіталізація виробника мікросхем знизилася до $4,83 трильйона, повідомляє Bloomberg.

Водночас акції Apple подорожчали на 0,4%, досягнувши $4,91 трильйона. Цього року їхнє зростання склало 23%, що робить компанію лідером серед "Чудової сімки".

Індекс Nasdaq 100, орієнтований на технологічний сектор, зріс на 12 % у 2026 році, а індекс S&P 500 — на 8,6 %.

У чому полягає успіх Apple?

Оглядачі зазначають, що зростання акцій зумовлене тим, що інвестори перенаправляють кошти з інших сегментів технологічного сектору, зокрема з компаній, які активно інвестують у штучний інтелект, та виробників мікросхем, акції яких різко зросли завдяки притоку коштів, побоюючись, що їхнє зростання може бути надмірним.

Відео дня

Як пише Forbes, зростанню Apple сприяли й високі показники продажів у березневому кварталі. Зафіксовано високий попит на лінійку iPhone 17, а інвестори позитивно оцінюють здатність Apple отримувати додаткові доходи від власної екосистеми сервісів.

Bild зазначає, що додатковий імпульс Apple отримала від великого банку HSBC, аналітики якого вважають, що акції концерну будуть зростати, і рекомендували своїм клієнтам купувати їх. Факторами зростання вони називають нові функції штучного інтелекту, оновлену Siri, запуск Apple Intelligence на інших ринках, а також потужну лінійку майбутніх продуктів — зокрема, можливо, складаний iPhone.

Акції Nvidia впали в п’ятницю після того, як стало відомо, що нова модель ШІ від китайського стартапу Moonshot конкурує з найкращими пропозиціями від OpenAI та Anthropic, які використовують чіпи цієї компанії. Перспектива зростання китайських моделей підкреслює побоювання, що значні інвестиції в інфраструктуру ШІ наближаються до піку.

Тим часом HSBC підвищив рейтинг Apple з "тримати" до "купувати", зазначивши, що компанія має сильні позиції на сучасному ринку.

Як довго Apple утримуватиме лідерство, покажуть результати фінансових звітів. Apple оприлюднить свої показники вже 30 липня, а Nvidia — лише 26 серпня.

Нагадаємо, що компанія Apple подала позов проти OpenAI через крадіжку комерційних таємниць.

Також повідомлялося, що Apple підвищує ціни.