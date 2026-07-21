Самые мощные смартфоны июля 2026 года: топ-6 моделей с лучшим процессором (фото)

Сегодня игровые смартфоны выделяются повышенной автономностью, эффективным охлаждением и дисплеями с небывалой герцковкой.

Рейтинг лучших флагманских смартфонов июля 2026 года с точки зрения производительности приводят эксперты Gizmochina. В список вошли как специализированные аппараты со встроенными кулерами, так и премиальные модели от главных брендов.

Red Magic 11S Pro

Смартфон Red Magic 11S Pro создан специально для геймеров. Гаджет построен на базе разогнанного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version с тактовой частотой до 4,74 ГГц. Главной особенностью стала система охлаждения AquaCore, объединяющая испарительную камеру площадью 13 116 мм² и встроенный кулер со скоростью вращения 24 000 об/мин. На прозрачной тыльной панели виден замкнутый контур жидкостного охлаждения с фторированным составом, который предотвращает троттлинг чипа.

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Смартфон RedMagic 11S Pro Фото: gsmarena.com

Телефон оснащен 6,85-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц без вырезов благодаря подэкранной фронтальной камере. Для управления в шутерах предусмотрены сенсорные триггеры на грани корпуса с частотой опроса 520 Гц. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой двойной обратной зарядки для питания аксессуаров. Гаджет получился массивным, но полностью ориентированным на игровой процесс.

Apple iPhone 17 Pro

Смартфон iPhone 17 Pro остается одним из самых мощных устройств на рынке благодаря оптимизации игр под iOS. Внутри установлен 3-нанометровый процессор A19 Pro с 6-ядерным графическим ускорителем, поддерживающим аппаратную трассировку лучей и нейросети. Производитель интегрировал лазерно-сварную испарительную камеру в алюминиевое шасси, что позволяет удерживать высокую кадровую частоту без снижения яркости дисплея из-за нагрева.

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: TechRadar

Аппарат снабжен Super Retina XDR экраном диагональю 6,3 дюйма с пиковой яркостью до 3000 нит для комфортной игры на улице. Операционная система iOS 26 открывает доступ к растущей библиотеке консольных портов высокого уровня. Модель подходит пользователям, которым необходим классический флагман на каждый день, способный без проблем запускать тяжелые хиты.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 предлагает баланс между стандартным флагманским стилем и геймерскими возможностями без агрессивного дизайна. Новинка работает на стандартной версии платформы Snapdragon 8 Elite Gen 5. Главный упор сделан на дисплей: 6,78-дюймовая AMOLED-матрица с базовой частотой 120 Гц в поддерживаемых играх способна разгоняться до 165 Гц. За мгновенный отклик отвечает выделенный чип сенсорного слоя с частотой дискретизации 3200 Гц.

Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

Питание компонентов обеспечивает аккумулятор Silicon NanoStack емкостью 7300 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт и функцию Bypass Charging, которая подает ток напрямую к плате в обход батареи во время игры. Это решение значительно снижает нагрев корпуса во время сессий и продлевает общий срок службы аккумулятора.

iQOO 15

Смартфон iQOO 15 ориентирован на максимальное качество визуальной составляющей в играх. Производитель установил совместный с Samsung дисплей M14 LEAD OLED диагональю 6,85 дюйма с 2K-разрешением, изменяемой частотой обновления до 144 Гц и локальной пиковой яркостью до 6000 нит. В связке с топовым чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 работает фирменный вспомогательный процессор Supercomputing Chip Q3. Этот дополнительный чип отвечает за интерполяцию кадров, повышая плавность картинки до 144 FPS при сохранении минимальной задержки ввода.

Смартфон iQOO 15 Фото: Android Central

Для отвода тепла под нагрузкой используется массивная система охлаждения с испарительной камерой. Аккумулятор обладает емкостью 7000 мАч. Поддерживается скоростная проводная зарядка на 100 Вт и беспроводная до 40 Вт. Модель подходит игрокам, которые ищут передовые технологии экрана в традиционном форм-факторе.

Red Magic 11 Pro

Смартфон Red Magic 11 Pro выступает в качестве более доступной альтернативы 11S Pro, предлагая практически аналогичные возможности. На борту установлен стандартный чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, разница в производительности с разогнанной версией которого в реальных игровых сценариях незаметна. Аппарат сохранил плоские грани, монолитную заднюю панель без выступающего блока камер и полноценную влагозащиту по стандарту IPX8. Внутри находится активный кулер и видимый механизм жидкостного охлаждения с вращающимся синим кольцом.

Смартфон Red Magic 11 Pro Фото: phonearena.com

Новинка укомплектована аналогичным 6,85-дюймовым OLED-экраном на 144 Гц без вырезов и торцевыми триггерами на 520 Гц. При этом емкость аккумулятора у базовой Pro-версии даже выше и составляет 8000 мАч. Мощность проводной зарядки немного ниже — 80 Вт, однако за счет емкой батареи устройство предлагает максимальную автономность в линейке.

Red Magic 11 Air

Смартфон Red Magic 11 Air получил корпус на 12% тоньше и на 10% легче по сравнению со старшей моделью Pro. Несмотря на уменьшение габаритов, инженерам удалось уместить внутри кулер со скоростью вращения 24 000 об/мин. Аппаратной основой стал процессор прошлого поколения Snapdragon 8 Elite — все еще весьма мощный вариант в 2026 году.

Смартфон Red Magic 11 Air Фото: gsmarena.com

Смартфон сохранил ключевые геймерские атрибуты: OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и боковые триггеры с частотой опроса 520 Гц. За питание отвечает батарея емкостью 7000 мАч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 80 Вт. Модель предлагает основные преимущества специализированных игровых телефонов в эргономичном и тонком корпусе.

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