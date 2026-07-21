Найпотужніші смартфони липня 2026 року: топ-6 моделей з найкращим процесором (фото)

Сьогодні ігрові смартфони вирізняються підвищеною автономністю, ефективним охолодженням та дисплеями з безпрецедентною частотою оновлення.

Експерти Gizmochina оприлюднили рейтинг найкращих флагманських смартфонів липня 2026 року з точки зору продуктивності. До списку увійшли як спеціалізовані пристрої з вбудованими охолоджувачами, так і преміальні моделі від провідних брендів.

Red Magic 11S Pro

Смартфон Red Magic 11S Pro створено спеціально для геймерів. Гаджет побудовано на базі розігнаного процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version із тактовою частотою до 4,74 ГГц. Головною особливістю стала система охолодження AquaCore, що поєднує випарну камеру площею 13 116 мм² та вбудований кулер зі швидкістю обертання 24 000 об/хв. На прозорій задній панелі видно замкнутий контур рідинного охолодження з фторованим складом, який запобігає троттлінгу чіпа.

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Смартфон RedMagic 11S Pro Фото: gsmarena.com

Телефон оснащений 6,85-дюймовим OLED-екраном із частотою оновлення 144 Гц без вирізів завдяки фронтальній камері, вбудованій під екран. Для керування в шутерах передбачені сенсорні тригери на краю корпусу з частотою опитування 520 Гц. Автономність забезпечує акумулятор ємністю 7500 мА·год із підтримкою подвійної зворотної зарядки для живлення аксесуарів. Гаджет вийшов масивним, але повністю орієнтованим на ігровий процес.

Apple iPhone 17 Pro

Смартфон iPhone 17 Pro залишається одним із найпотужніших пристроїв на ринку завдяки оптимізації ігор під iOS. Усередині встановлено 3-нанометровий процесор A19 Pro з 6-ядерним графічним прискорювачем, що підтримує апаратне трасування променів та нейромережі. Виробник інтегрував лазерно-зварену випарну камеру в алюмінієвий корпус, що дозволяє підтримувати високу частоту оновлення кадрів без зниження яскравості дисплея через нагрівання.

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: TechRadar

Пристрій оснащений екраном Super Retina XDR діагоналлю 6,3 дюйма з піковою яскравістю до 3000 ніт для комфортної гри на вулиці. Операційна система iOS 26 відкриває доступ до бібліотеки консольних портів високого рівня, яка постійно розширюється. Модель підходить користувачам, яким потрібен класичний флагман на щодень, здатний без проблем запускати ресурсомісткі хіти.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 пропонує баланс між стандартним флагманським стилем та ігровими можливостями без агресивного дизайну. Новинка працює на стандартній версії платформи Snapdragon 8 Elite Gen 5. Головний акцент зроблено на дисплей: 6,78-дюймова AMOLED-матриця з базовою частотою 120 Гц у підтримуваних іграх здатна розганятися до 165 Гц. За миттєву реакцію відповідає виділений чіп сенсорного шару з частотою дискретизації 3200 Гц.

Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

Живлення компонентів забезпечує акумулятор Silicon NanoStack ємністю 7300 мА·год. Смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 120 Вт та функцію Bypass Charging, яка під час гри подає струм безпосередньо на плату, оминаючи акумулятор. Це рішення значно зменшує нагрівання корпусу під час ігрових сесій та подовжує загальний термін служби акумулятора.

iQOO 15

Смартфон iQOO 15 орієнтований на максимальну якість візуальної складової в іграх. Виробник встановив, спільно з Samsung, дисплей M14 LEAD OLED діагоналлю 6,85 дюйма з роздільною здатністю 2K, змінною частотою оновлення до 144 Гц і локальною піковою яскравістю до 6000 ніт. У поєднанні з топовим чіпсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 працює фірмовий допоміжний процесор Supercomputing Chip Q3. Цей додатковий чіп відповідає за інтерполяцію кадрів, підвищуючи плавність зображення до 144 FPS при збереженні мінімальної затримки введення.

Смартфон iQOO 15 Фото: Android Central

Для відведення тепла під навантаженням використовується потужна система охолодження з випарною камерою. Акумулятор має ємність 7000 мА·год. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 100 Вт та бездротова — до 40 Вт. Модель підходить гравцям, які шукають передові технології екрану в традиційному форм-факторі.

Red Magic 11 Pro

Смартфон Red Magic 11 Pro є більш доступною альтернативою моделі 11S Pro, пропонуючи практично аналогічні можливості. На борту встановлено стандартний чіпсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, різниця в продуктивності з розігнаною версією якого в реальних ігрових сценаріях непомітна. Пристрій зберіг плоскі грані, монолітну задню панель без виступаючого блоку камер та повноцінний захист від вологи за стандартом IPX8. Усередині розташований активний кулер та видимий механізм рідинного охолодження з обертовим синім кільцем.

Смартфон Red Magic 11 Pro Фото: phonearena.com

Новинка оснащена аналогічним 6,85-дюймовим OLED-екраном із частотою оновлення 144 Гц без вирізів та торцевими тригерами з частотою 520 Гц. При цьому ємність акумулятора у базовій версії Pro навіть вища і становить 8000 мА·год. Потужність дротової зарядки трохи нижча — 80 Вт, проте завдяки ємному акумулятору пристрій забезпечує максимальну автономність у лінійці.

Red Magic 11 Air

Смартфон Red Magic 11 Air отримав корпус, який на 12 % тонший і на 10 % легший порівняно зі старшою моделлю Pro. Незважаючи на зменшення габаритів, інженерам вдалося розмістити всередині кулер зі швидкістю обертання 24 000 об/хв. Апаратною основою став процесор минулого покоління Snapdragon 8 Elite — варіант, який у 2026 році все ще залишається досить потужним.

Смартфон Red Magic 11 Air Фото: gsmarena.com

Смартфон зберіг ключові ігрові характеристики: OLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц та бічні тригери з частотою опитування 520 Гц. За живлення відповідає акумулятор ємністю 7000 мА·год, що підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт. Модель пропонує основні переваги спеціалізованих ігрових телефонів у ергономічному та тонкому корпусі.

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