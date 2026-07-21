Gemini 3.6 Flash и 3.5 Flash-Lite уже здесь: Google показала новые ИИ-модели (фото)

Компания Google анонсировала нейросети Gemini 3.6 Flash и Gemini 3.5 Flash-Lite, снизив цены на обработку данных и ускорив генерацию кода.

Кроме того, разработчики представили специализированную модель Gemini 3.5 Flash Cyber и заявили о старте обучения следующего поколения Gemini 4, пишет 9to5Google.

Что умеет Gemini 3.6 Flash

Новая версия модели требует на 17% меньше исходящих токенов по сравнению с Gemini 3.5 Flash и выполняет сложные задачи за меньшее число шагов. Стоимость обработки снизилась и составляет $1,50 за 1 млн входных токенов и $7,50 за 1 млн выходных (против $9 у предшественника). В тесте генерации кода DeepSWE показатель вырос с 37% до 49%, а в MLE Bench — с 49,7% до 63,9%. Качество работы с операционными системами (OSWorld-Verified) увеличилось с 78,4% до 83%. База знаний модели обновлена до марта 2026 года.

Відео дня

Gemini 3.6 Flash обходит предшественниц 3.1 Pro и 3.5 в четырех главных тестах: многоэтапной разработке софта, ML-инжиниринге, общим знаниям и работе с компьютером Фото: Google

Gemini 3.5 Flash-Lite и версия Cyber

Gemini 3.5 Flash-Lite предназначена для задач с высокой пропускной способностью и низкой задержкой, вроде поиска и обработки документов. Цена составляет $0,30 за 1 млн входных и $2,50 за 1 млн выходных токенов. В тесте Terminal-Bench 2.1 модель набрала 54% (против 31% у 3.1 Flash-Lite) и превзошла стандартную 3 Flash в тесте SWE-Bench Pro (54,2% против 49,6%).

Для поиска и автоматического исправления уязвимостей создана специализированная модификация Gemini 3.5 Flash Cyber. Она стала основой инструмента CodeMender, к которому получают доступ правительственные структуры и партнеры по безопасности в рамках пилотной программы.

Комплексная таблица бенчмарков Gemini 3.6 Flash: сравнение с предыдущими моделями и конкурентами Фото: Google

Доступность и грядущая Gemini 4

Модели Gemini 3.6 Flash и 3.5 Flash-Lite уже доступны в сервисах Gemini, а также для разработчиков через Google Antigravity, AI Studio и Android Studio. Версия Gemini 3.5 Pro проходит закрытое тестирование. Команда Google DeepMind официально заполнила первый этап предварительного обучения следующего флагманского поколения нейросетей — Gemini 4.

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