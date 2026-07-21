Прощай, OxygenOS: список смартфонов OnePlus, который получат Android 17 с другой оболочкой (фото)
Бренд OnePlus прекращает работу во многих регионах мира и ликвидирует прошивку OxygenOS. Все активные гаджеты компании переведут на ColorOS.
Официальный переход начнется после релиза ColorOS 17, пишет издание Gizmochina.
Почему закрывают OxygenOS
Исторически OxygenOS полюбилась фанатам OnePlus за легкий и "чистый" интерфейс, приближенный к стоковой ОС Android. Так было в первые годы, когда вендор впервые приобрел популярность. Но в последнее время у компании случился своего рода кризис идентичности.
Не секрет, что OnePlus и OPPO принадлежат к одному и тому же холдингу BBK. И в связи с этим разработка телефонов у обеих компаний довольно тесно связана: технологии, а иногда и дизайн, марки заимствуют друг у друга.
Недавние версии оболочки OxygenOS уже и так внешне напоминали ColorOS — прошивку, изначально созданную под смартфоны OPPO. Теперь же софт решили унифицировать. По сути, OPPO и OnePlus теперь будет использовать одну и ту же надстройку поверх ОС Android.
Такая реструктуризация призвана оптимизировать разработку ПО, ускорить выпуск обновлений и объединить ресурсы R&D-подразделений. Несмотря на сворачивание операционной деятельности в Северной Америке и Европе, OnePlus обещает сохранить поддержку актуальных гаджетов, ранее выпущенных на базе OxygenOS.
Ниже приведен список телефонов и планшетов OnePlus, на которые придет Android 17 в обновленном виде.
Флагманские смартфоны OnePlus
Новую прошивку получит складной аппарат и классические флагманские линейки разных лет. В список вошли следующие модели:
- OnePlus Open
- OnePlus 15
- OnePlus 15R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13s
- OnePlus 13T
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11
Доступные модели и планшеты
В перечень поддерживаемых устройств среднего класса и планшетов попали:
- OnePlus N6
- OnePlus Nord 6
- OnePlus Nord CE 6
- OnePlus Nord CE 6 Lite
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE 5
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Pad 4
- OnePlus Pad 3
- OnePlus Pad 2
- OnePlus Pad Lite
- OnePlus Pad Go 2
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