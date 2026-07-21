Прощай, OxygenOS: список смартфонов OnePlus, который получат Android 17 с другой оболочкой (фото)

Бренд OnePlus прекращает работу во многих регионах мира и ликвидирует прошивку OxygenOS. Все активные гаджеты компании переведут на ColorOS.

Официальный переход начнется после релиза ColorOS 17, пишет издание Gizmochina.

Почему закрывают OxygenOS

Исторически OxygenOS полюбилась фанатам OnePlus за легкий и "чистый" интерфейс, приближенный к стоковой ОС Android. Так было в первые годы, когда вендор впервые приобрел популярность. Но в последнее время у компании случился своего рода кризис идентичности.

Не секрет, что OnePlus и OPPO принадлежат к одному и тому же холдингу BBK. И в связи с этим разработка телефонов у обеих компаний довольно тесно связана: технологии, а иногда и дизайн, марки заимствуют друг у друга.

Недавние версии оболочки OxygenOS уже и так внешне напоминали ColorOS — прошивку, изначально созданную под смартфоны OPPO. Теперь же софт решили унифицировать. По сути, OPPO и OnePlus теперь будет использовать одну и ту же надстройку поверх ОС Android.

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Такая реструктуризация призвана оптимизировать разработку ПО, ускорить выпуск обновлений и объединить ресурсы R&D-подразделений. Несмотря на сворачивание операционной деятельности в Северной Америке и Европе, OnePlus обещает сохранить поддержку актуальных гаджетов, ранее выпущенных на базе OxygenOS.

Ниже приведен список телефонов и планшетов OnePlus, на которые придет Android 17 в обновленном виде.

OnePlus OxygenOS: когда-то самобытная прошивка, но сегодня - практически копия ColorOS Фото: PhoneArena

Флагманские смартфоны OnePlus

Новую прошивку получит складной аппарат и классические флагманские линейки разных лет. В список вошли следующие модели:

OnePlus Open

OnePlus 15

OnePlus 15R

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus 13T

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

Доступные модели и планшеты

В перечень поддерживаемых устройств среднего класса и планшетов попали:

OnePlus N6

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord CE 6

OnePlus Nord CE 6 Lite

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Pad 4

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Go 2

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