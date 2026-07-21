Прощавай, OxygenOS: перелік смартфонів OnePlus, які отримають Android 17 з іншою оболонкою (фото)
Бренд OnePlus припиняє діяльність у багатьох регіонах світу та припиняє підтримку прошивки OxygenOS. Усі активні гаджети компанії переведуть на ColorOS.
Офіційний перехід розпочнеться після випуску ColorOS 17, пише видання Gizmochina.
Чому закривають OxygenOS
Історично OxygenOS полюбилася шанувальникам OnePlus завдяки легкому та "чистому" інтерфейсу, наближеному до стандартної ОС Android. Так було в перші роки, коли виробник вперше здобув популярність. Але останнім часом у компанії сталася своєрідна криза ідентичності.
Не секрет, що OnePlus та OPPO належать до одного й того самого холдингу BBK. І через це розробка смартфонів у обох компаній досить тісно пов’язана: технології, а іноді й дизайн, бренди запозичують один в одного.
Останні версії оболонки OxygenOS і так зовні нагадували ColorOS — прошивку, спочатку створену для смартфонів OPPO. Тепер же програмне забезпечення вирішили уніфікувати. По суті, OPPO та OnePlus тепер використовуватимуть одну й ту саму надбудову поверх ОС Android.
Така реструктуризація має на меті оптимізувати розробку програмного забезпечення, прискорити випуск оновлень та об’єднати ресурси підрозділів з досліджень і розробок. Попри зупинку операційної діяльності в Північній Америці та Європі, OnePlus обіцяє зберегти підтримку актуальних гаджетів, раніше випущених на базі OxygenOS.
Нижче наведено перелік телефонів і планшетів OnePlus, на які надійде оновлена версія Android 17.
Флагманські смартфони OnePlus
Нове оновлення отримають складаний смартфон та класичні флагманські серії різних років. До списку увійшли такі моделі:
- OnePlus Open
- OnePlus 15
- OnePlus 15R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13s
- OnePlus 13T
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11
Доступні моделі та планшети
До переліку підтримуваних пристроїв середнього класу та планшетів увійшли:
- OnePlus N6
- OnePlus Nord 6
- OnePlus Nord CE 6
- OnePlus Nord CE 6 Lite
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE 5
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Pad 4
- OnePlus Pad 3
- OnePlus Pad 2
- OnePlus Pad Lite
- OnePlus Pad Go 2
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