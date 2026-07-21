"Глобалка" смартфона Redmi Note 17 Pro Max уже близко: экран 7 дюймов и батарея на 10 000 мАч

Смартфон Redmi Note 17 Pro Max прошел официальную сертификацию. Ранее в Китае дебютировали базовый Note 17 и версия Pro.

Сведения о регистрации телефона Xiaomi с модельным номером 2609FRA74G в базе тайского регулятора NBTC опубликовало издание Gizmochina. Вместе со старшей моделью сертификат соответствия получил глобальный Redmi Note 17 5G (номер 26081RA18G).

Характеристики Redmi Note 17 Pro Max

Смартфон станет первой моделью с приставкой Pro Max в истории линейки Redmi Note. Согласно утечкам, аппарат получит следующие параметры:

Экран: 7 дюймов, OLED, разрешение 1.5K, частота обновления 120 Гц.

7 дюймов, OLED, разрешение 1.5K, частота обновления 120 Гц. Процессор: MediaTek Dimensity 7500.

MediaTek Dimensity 7500. Память: модификации 8/256 ГБ, 8/512 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, есть слот для карт microSD.

модификации 8/256 ГБ, 8/512 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, есть слот для карт microSD. Основная камера: 200 Мп (датчик Samsung HP5) + 8 Мп ультраширокоугольный объектив (OmniVision OV8F10).

200 Мп (датчик Samsung HP5) + 8 Мп ультраширокоугольный объектив (OmniVision OV8F10). Фронтальная камера: 32 Мп (Samsung S5KKDS).

32 Мп (Samsung S5KKDS). Аккумулятор и зарядка: 9210 мАч для глобального рынка (китайская версия получит 10 000 мАч), быстрая зарядка мощностью 100 Вт.

9210 мАч для глобального рынка (китайская версия получит 10 000 мАч), быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Оснащение: защита от воды и пыли по стандарту IP68, чип NFC.

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Характеристики Redmi Note 17 5G

Стандартная международная версия смартфона почти полностью скопирует "начинку" китайского прототипа:

Экран: 7 дюймов, OLED, разрешение 1.5K, частота обновления 120 Гц.

7 дюймов, OLED, разрешение 1.5K, частота обновления 120 Гц. Процессор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4. Камеры: основная на 50 Мп, фронтальная на 8 Мп.

основная на 50 Мп, фронтальная на 8 Мп. Зарядка: мощность 45 Вт.

мощность 45 Вт. Аккумулятор: 7700 мАч для глобального рынка. При этом индийский вариант сохранит оригинальную батарею емкостью 8000 мАч.

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