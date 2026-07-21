Глобальна версія смартфона Redmi Note 17 Pro Max вже близько: екран 7 дюймів і АКБ на 10 000 мА·год

Смартфон Redmi Note 17 Pro Max пройшов офіційну сертифікацію. Раніше в Китаї дебютували базова модель Note 17 та версія Pro.

Видання Gizmochina опублікувало інформацію про реєстрацію смартфона Xiaomi з номером моделі 2609FRA74G у базі даних тайського регулятора NBTC. Разом із старшою моделлю сертифікат відповідності отримав глобальний Redmi Note 17 5G (номер 26081RA18G).

Характеристики Redmi Note 17 Pro Max

Цей смартфон стане першою моделлю з приставкою Pro Max в історії лінійки Redmi Note. Згідно з витоками інформації, пристрій матиме такі характеристики:

Екран: 7 дюймів, OLED, роздільна здатність 1,5K, частота оновлення 120 Гц.

7 дюймів, OLED, роздільна здатність 1,5K, частота оновлення 120 Гц. Процесор: MediaTek Dimensity 7500.

MediaTek Dimensity 7500. Пам'ять: варіанти 8/256 ГБ, 8/512 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, є слот для карт microSD.

варіанти 8/256 ГБ, 8/512 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, є слот для карт microSD. Основна камера: 200 Мп (сенсор Samsung HP5) + 8 Мп ультраширококутний об'єктив (OmniVision OV8F10).

200 Мп (сенсор Samsung HP5) + 8 Мп ультраширококутний об'єктив (OmniVision OV8F10). Фронтальна камера: 32 Мп (Samsung S5KKDS).

32 Мп (Samsung S5KKDS). Акумулятор і зарядка: 9210 мА·год для глобального ринку (китайська версія отримає 10 000 мА·год), швидка зарядка потужністю 100 Вт.

9210 мА·год для глобального ринку (китайська версія отримає 10 000 мА·год), швидка зарядка потужністю 100 Вт. Оснащення: захист від води та пилу за стандартом IP68, чіп NFC.

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Характеристики Redmi Note 17 5G

Стандартна міжнародна версія смартфона майже повністю повторюватиме "начинку" китайського прототипу:

Екран: 7 дюймів, OLED, роздільна здатність 1,5K, частота оновлення 120 Гц.

7 дюймів, OLED, роздільна здатність 1,5K, частота оновлення 120 Гц. Процесор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4. Камери: основна — 50 Мп, фронтальна — 8 Мп.

основна — 50 Мп, фронтальна — 8 Мп. Зарядка: потужність 45 Вт.

потужність 45 Вт. Акумулятор: 7700 мА·год для глобального ринку. При цьому індійська версія збереже оригінальний акумулятор ємністю 8000 мА·год.

Раніше повідомлялося, що бренд OnePlus припинить підтримку оболонки OxygenOS і переведе всі активні смартфони на ColorOS 17. Наводимо повний перелік підтримуваних пристроїв.