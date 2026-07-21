Глобальна версія смартфона Redmi Note 17 Pro Max вже близько: екран 7 дюймів і АКБ на 10 000 мА·год
Смартфон Redmi Note 17 Pro Max пройшов офіційну сертифікацію. Раніше в Китаї дебютували базова модель Note 17 та версія Pro.
Видання Gizmochina опублікувало інформацію про реєстрацію смартфона Xiaomi з номером моделі 2609FRA74G у базі даних тайського регулятора NBTC. Разом із старшою моделлю сертифікат відповідності отримав глобальний Redmi Note 17 5G (номер 26081RA18G).
Характеристики Redmi Note 17 Pro Max
Цей смартфон стане першою моделлю з приставкою Pro Max в історії лінійки Redmi Note. Згідно з витоками інформації, пристрій матиме такі характеристики:
- Екран: 7 дюймів, OLED, роздільна здатність 1,5K, частота оновлення 120 Гц.
- Процесор: MediaTek Dimensity 7500.
- Пам'ять: варіанти 8/256 ГБ, 8/512 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, є слот для карт microSD.
- Основна камера: 200 Мп (сенсор Samsung HP5) + 8 Мп ультраширококутний об'єктив (OmniVision OV8F10).
- Фронтальна камера: 32 Мп (Samsung S5KKDS).
- Акумулятор і зарядка: 9210 мА·год для глобального ринку (китайська версія отримає 10 000 мА·год), швидка зарядка потужністю 100 Вт.
- Оснащення: захист від води та пилу за стандартом IP68, чіп NFC.
Характеристики Redmi Note 17 5G
Стандартна міжнародна версія смартфона майже повністю повторюватиме "начинку" китайського прототипу:
- Екран: 7 дюймів, OLED, роздільна здатність 1,5K, частота оновлення 120 Гц.
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4.
- Камери: основна — 50 Мп, фронтальна — 8 Мп.
- Зарядка: потужність 45 Вт.
- Акумулятор: 7700 мА·год для глобального ринку. При цьому індійська версія збереже оригінальний акумулятор ємністю 8000 мА·год.
Раніше повідомлялося, що бренд OnePlus припинить підтримку оболонки OxygenOS і переведе всі активні смартфони на ColorOS 17. Наводимо повний перелік підтримуваних пристроїв.