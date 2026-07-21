Gemini 3.6 Flash та 3.5 Flash-Lite вже доступні: Google презентувала нові моделі ШІ (фото)

Компанія Google анонсувала нейромережі Gemini 3.6 Flash та Gemini 3.5 Flash-Lite, знизивши ціни на обробку даних та прискоривши генерацію коду.

Крім того, розробники представили спеціалізовану модель Gemini 3.5 Flash Cyber та оголосили про початок навчання наступного покоління Gemini 4, пише 9to5Google.

Що вміє Gemini 3.6 Flash

Нова версія моделі потребує на 17% менше вихідних токенів порівняно з Gemini 3.5 Flash і виконує складні завдання за меншу кількість кроків. Вартість обробки знизилася і становить $1,50 за 1 млн вхідних токенів та $7,50 за 1 млн вихідних (проти $9 у попередника). У тесті генерації коду DeepSWE показник зріс з 37% до 49%, а в MLE Bench — з 49,7% до 63,9%. Якість роботи з операційними системами (OSWorld-Verified) зросла з 78,4% до 83%. База знань моделі оновлена до березня 2026 року.

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Gemini 3.6 Flash випереджає своїх попередниць — 3.1 Pro та 3.5 — у чотирьох основних тестах: багатоетапній розробці програмного забезпечення, машинному навчанні, загальних знаннях та роботі з комп"ютером Фото: Google

Gemini 3.5 Flash-Lite та версія Cyber

Gemini 3.5 Flash-Lite призначена для завдань, що вимагають високої пропускної здатності та низької затримки, таких як пошук та обробка документів. Ціна становить 0,30 долара за 1 млн вхідних та 2,50 долара за 1 млн вихідних токенів. У тесті Terminal-Bench 2.1 модель набрала 54% (проти 31% у 3.1 Flash-Lite) і перевершила стандартну 3 Flash у тесті SWE-Bench Pro (54,2% проти 49,6%).

Для виявлення та автоматичного усунення вразливостей було створено спеціалізовану модифікацію Gemini 3.5 Flash Cyber. Вона лягла в основу інструменту CodeMender, доступ до якого отримують урядові структури та партнери з питань безпеки в рамках пілотної програми.

Комплексна таблиця тестів Gemini 3.6 Flash: порівняння з попередніми моделями та конкурентами Фото: Google

Доступність та майбутній Gemini 4

Моделі Gemini 3.6 Flash та 3.5 Flash-Lite вже доступні в сервісах Gemini, а також для розробників через Google Antigravity, AI Studio та Android Studio. Версія Gemini 3.5 Pro проходить закрите тестування. Команда Google DeepMind офіційно завершила перший етап попереднього навчання наступного флагманського покоління нейромереж — Gemini 4.

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