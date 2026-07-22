Забудьте об AirPods, Bose и Sony: какие наушники удивили во время тестирования (фото)

Наушники Technics AZ100 отличаются высоким качеством звука, великолепным металлическим покрытием и множеством интересных функций, доступных через специальное приложение.

Technics AZ100 являются идеальным вариантом для тех, кто ищет наушники премиум-класса, но не рассматривает обычные известные бренды, такие как Apple, Bose или Sony. К такому выводу пришла эксперт портала Tom's Guide Эрин Бешфорд в ходе тестирования.

Во время испытаний Technics AZ100 продемонстрировали сбалансированное звучание с точными высокими частотами, чистыми средними частотами и сбалансированными низкими частотами. Приложение Technics Audio Connect может похвастаться множеством настроек звучания.

Technics AZ100

Функционал Technics Audio Connect включает тест на подбор ушных насадок, который использует микрофоны для подбора идеального размера амбушюр для пользователя. Также имеется набор привычных опций, таких как настройка эквалайзера и активного шумоподавления (ANC).

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Единственным существенным недостатком Technics Audio Connect оказался дизайн. Хотя Technics утверждает, что AZ100 меньше и легче предыдущих AZ80, они по-прежнему кажутся довольно массивными. Бешфорд подчеркнула, что даже амбушюры XS оказались для нее слишком большими, поэтому эти наушники будут удобны исключительно людям с большими ушами.

Technics AZ100

В остальных аспектах Technics AZ100 могут составить достойную конкуренцию большинству флагманских наушников от популярных брендов.

Цена Technics AZ100 в Украине — 13 999 грн.

Technics AZ100

Напомним, что компания Samsung готовится выпустить свои первые открытые наушники-клипсы под названием Galaxy Buds Able.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил премиальные наушники Sony 1000X The Collexion и Bowers & Wilkins Px8 S2.