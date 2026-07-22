Забудьте про AirPods, Bose та Sony: які навушники здивували під час тестування (фото)

Навушники Technics AZ100 пропонують високоякісний звук, чудове металеве покриття та безліч цікавих функцій, доступних через спеціальний застосунок.

Technics AZ100 є ідеальним варіантом для тих, хто шукає навушники преміального рівня, але не розглядає звичайні відомі бренди, як от Apple, Bose чи Sony. Такого висновку дійшла експертка порталу Tom's Guide Ерін Бешфорд у ході тестування.

Під час випробування Technics AZ100 продемонстрували збалансований звук з точними високими частотами, чистими середніми частотами та контрольованим басом. Застосунок Technics Audio Connect може похвалитися безліччю опцій для налаштування звучання.

Technics AZ100

Функціонал Technics Audio Connect включає тест на відповідність вушних насадок, який використовує мікрофони, щоб підібрати ідеальний розмір амбушур для користувача. Також є набір звичних опцій, таких як налаштування еквалайзера та активного шумозаглушення (ANC).

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Єдиним суттєвим недоліком Technics Audio Connect виявився дизайн. Хоча Technics стверджує, що AZ100 менші та легші за попередні AZ80, вони все ще відчуваються досить масивним. Бешфорд наголосила, що навіть амбушури XS були завеликим для неї, тож ці навушники будуть комфортними виключно людям з великими вухами.

Technics AZ100

У решті аспектів Technics AZ100 можуть скласти гідну конкуренцію більшості флагманських навушників від популярних брендів.

Ціна Technics AZ100 в Україні — 13 999 грн.

Technics AZ100

Нагадаємо, компанія Samsung готується випустити свої перші відкриті навушники-кліпси під назвою Galaxy Buds Able.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв преміальні навушники Sony 1000X The Collexion та Bowers & Wilkins Px8 S2.