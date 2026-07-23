Лучшие 50-дюймовые телевизоры по разумной цене: топ-3 модели 2026 года (фото)
Телевизоры с диагональю 50 дюймов отлично подходят для небольших помещений, а также часто отличаются оптимальным сочетанием яркости, контрастности и передачи черного цвета.
Такие телевизоры, как LG C5, Hisense QD7 и Samsung S90F OLED, обеспечивают превосходное качество изображения, но при этом стоят дешевле флагманских моделей. О преимуществах каждой из моделей рассказал эксперт портала Tom's Guide Джеймс Фрю.
LG C5
Компания LG выпускает телевизоры с нестандартными размерами экранов, поэтому диагональ модели LG C5 составляет 48 дюймов. Это не самая новая модель в этой линейке, однако она отличается оптимальным соотношением цены и характеристик.
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Телевизор работает на базе LG webOS, которая предлагает широкий спектр настроек и режимов. Фрю отметил высокую яркость и насыщенные цвета как в фильмах и телешоу, так и в играх. Преимуществом для геймеров также является наличие четырёх портов HDMI 2.1 и частота обновления 120 Гц.
Характеристики LG C5:
- разрешение — 3840 x 2160;
- HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;
- частота обновления — 120 Гц, 144 Гц;
- программное обеспечение — webOS 25;
- порты — 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0 (тип A).
Hisense QD7
50-дюймовый Hisense QD7 — это удивительно многофункциональный и высокопроизводительный телевизор для своей ценовой категории. Его дисплей оснащен кристаллами квантовых точек, которые поглощают часть подсветки и излучают её в виде красного и зелёного света, что улучшает контрастность и яркость.
Телевизор также может локально затемнять отдельные области экрана, улучшая качество отображения тёмных сцен. В то же время следует учитывать низкую частоту обновления и не самое лучшее программное обеспечение.
Характеристики Hisense QD7:
- разрешение — 3840 x 2160;
- HDR — Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, HDR10, HDR10+, HLG, HDR10+ Adaptive;
- частота обновления — 60 Гц;
- программное обеспечение — Amazon Fire TV;
- порты — 4x HDMI 2.0 (один из них с eARC), 2x USB 2.0 (тип A).
Samsung S90F OLED
Из всех трёх телевизоров 48-дюймовый Samsung S90F — лучший вариант для игр. Он отличается превосходным программным обеспечением, качественным изображением, частотой обновления до 144 Гц и солидным набором портов.
В ходе лабораторных тестов Samsung S90F продемонстрировал задержку ввода всего 9,1 мс. Его операционная система включает специальный игровой центр Gaming Hub, а дисплей отлично справляется с контрастностью и цветопередачей.
Характеристики Samsung S90F OLED:
- разрешение — 3840 x 2160;
- HDR — HDR10, HDR10+, HLG;
- частота обновления — 120 Гц, 144 Гц;
- программное обеспечение — Tizen OS 9;
- порты HDMI — 4x HDMI 2.1.
Напомним, что телевизор LG B5 OLED признан лучшей базовой моделью с органическими светодиодами.
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